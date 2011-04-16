دلایل پاسخ منفی اوباما به متحدان آمریکا در لیبی

افزایش اعتراضات مردم آمریکا به استراتژی رئیس جمهوری سیاه پوست خود در لیبی و هشدار درباره تبدیل شدن این کشور به عراق و افغانستانی دیگر باعث شد تا "باراک اوباما" سرانجام از واگذاری مسئولیت فرماندهی کامل عملیات در لیبی به ناتو و حمایت اطلاعاتی و لجستیکی کشورش خبر دهد.

اما هم اکنون در این برهه زمانی که 17 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 آمریکا باقی مانده است، برخی از متحدان این کشور یعنی فرانسه خواستار حضور مستقیم ایالات متحده در عملیات لیبی هستند و اوباما را در این راستا تحت فشار قرار می دهند اما رئیس جمهوری آمریکا که می داند مشارکت مستقیم در جنگ علیه این کشور آفریقای شمالی به معنای پایین آوردن شانس خود در انتخابات است این درخواست همپیمان قدیمی اش را رد کرد.

"آلن ژوپه" وزیر خارجه فرانسه پس از نشست روز گذشته ناتو در برلین خواهان ایفای نقش بیشتر آمریکا در جنگ علیه لیبی شد و تاکید کرد ایالات متحده به خواست کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی برای حضور مستقیم در این کشور آفریقای شمالی توجهی نکرده است.



عملی نشدن وعده های اوباما در انتخابات گذشته، افزایش شمار بیکاران و انزجار آمریکایی ها از سیاست های نادرست دولت در افغانستان و عراق، بالا گرفتن اختلافات میان احزاب جمهوریخواه و دموکرات و شکاف در بلوک غرب در رابطه با شیوه تعامل با انقلاب لیبی و تصمیم گیری درباره آینده این کشور باعث شد تا اوباما به درخواست فرانسه برای حضور مستقیم در لیبی پاسخ مثبت ندهد تا بدین گونه بتواند تا حدی شانس خود را در انتخابات ریاست جمهوری 2012 افزایش دهد .

این درحالیست که "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا به نوبه خود از ادامه حمایت های لجستیکی کشورش در جنگ علیه دیکتاتور لیبی خبر داد و در نشست روز گذشته تنها بر ارائه کمک های غیرنظامی کشورش برای اقدام علیه رژیم قذافی تاکید کرد و خواستار اعمال فشارهای بیشتر علیه مقامات وابسته به رژیم قذافی، بلوکه کردن دارایی ها و محدودیت سفر علیه آنها شد.

در حقیقت انگلیس و فرانسه خواستار تشدید حملات ناتو در لیبی و افزایش اعزام هواپیماهای بیشتر به منظور شلیک به هدف های زمینی شدند اما دولت آمریکا در این میان از مخالفت خود با کمک نظامی مستقیم به ناتو در عملیات لیبی خبر می دهد.

"آندرس فوگ راسموسن" دبیرکل ناتو نیز روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری با تاکید بر ادامه عملیات در لیبی گفت این عملیات تا زمان تحقق اهداف سازمان پیمان آتلانتیک شمالی از جمله عقب نشینی مزدوران معمر قذافی ادامه دارد.

وی افزود: در صورت ادامه بحران لیبی احتمال زیادی وجود دارد که این کشور به پناهگاهی جدید برای القاعده تبدیل شود.

اظهارات راسموسن در حالی مطرح می شود که مقامات روسی از جمله وزیر خارجه و رئیس جمهوری این کشور بارها ضمن مخالفت با دخالت غرب در لیبی تاکید کرده اند رفتار غرب خارج از قطعنامه شورای امنیت است زیرا در این قطعنامه به وقوع جنگ داخلی اشاره نشده و در حقیقت عملیات زمینی نیروهای خارجی در لیبی را به معنای اشغال این کشور می داند.

"گیدو وستروله" وزیر خارجه آلمان نیز با تاکید بر لزوم کناره گیری قذافی از قدرت، مخالفت خود را با گزینه نظامی در لیبی اعلام کرد و خواستار آغاز گفتگوهای سیاسی در این کشور شد.

اظهارات مقامات غربی و نتایج نشست روز گذشته وزرای خارجه ناتو در برلین نشان می دهد که اعضای این گروه نتوانستند به اهداف خود در این کشور آفریقای شمالی دست یابند و اختلافات عمیقی در رابطه با شیوه تعامل با انقلاب لیبی و تصمیم گیری درباره آینده این کشور با یکدیگر دارند.

در این میان دولت فرانسه درحالی درصدد حضور مستقیم آمریکا در لیبی است که بودجه ایالات متحده توسط اعضای کنگره در آخرین دقایق پایانی 19 فروردین ماه تصویب شد که همین موضوع نشان دهنده اختلافات عمیق احزاب جمهوریخواه و دموکرات و بحران داخلی در آمریکا است.

البته فرانسه در حالی اوباما را در لیبی تحت فشار قرار می دهد که 51 درصد از آمریکایی ها سیاست اقتصادی دولت را ناکارآمد می دانند و بر این باورند که اوضاع اقتصادی کشورشان از زمان روی کارآمدن باراک اوباما در اوایل 2009 تاکنون بسیار بدتر از قبل شده است و دولت هزینه های زیادی را برای جنگ در افغانستان صرف می کند.

در حقیقت عملی نشدن وعده های اوباما در انتخابات گذشته، افزایش شمار بیکاران، سیاست های نادرست دولت در افغانستان و عراق و خودکشی نظامیان بازگشته از جنگ باعث افزایش انزجار آمریکایی ها از عملکرد رئیس جمهور تغییر شده است.

همچنین در این میان اعضای مجلس سنا آمریکا اعلام می کند که حمله هوایی به لیبی منافع ایالات متحده را تامین نمی کند و اعضای کنگره پیش از هرگونه اقدام نظامی باید آن را به تصویب برسانند که تمام این عوامل باعث می شود تا اوباما در این برهه زمانی دست رد به سینه همپیمان قدیمی خود یعنی فرانسه بزند تا بتواند تا حدودی شانس خود را در انتخابات آتی افزایش دهد.