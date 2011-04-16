به گزارش خبرنگار مهر، سیدمسعود میرکاظمی وزیر نفت به دنبال ابلاغیه ریاست جمهوری در نامه‌ای به معاونین و مدیران عامل چهار شرکت اصلی این وزارتخانه تاکید کرد پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای از ابتدای سال 90 ممنوع است.

در این نامه آمده است:" با عنایت به ابلاغیه 10 بهمن ماه ریاست محترم جمهوری و به موجب تبصره ب ماده 13 قانون برنامه پنجم توسعه ایران پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه ای ممنوع است. لذا مقتضی است از ابتدای سال 90 ترتیبی اتخاذ گردد که این حکم در آن شرکت و شرکت های تابع به طور دقیق رعایت شود."

منصور قنبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد این نامه گفت: این نامه ابلاغ مصوبه مجلس در برنامه پنجم است که به تمام دستگاه‌های اجرایی ارسال شده و طی آن پرداخت هرگونه وجهی از بودجه دولت به ورزش حرفه‌ای ممنوع است. طی این نامه که مصوبه مجلس است، کل باشگاه‌ها که زیر نظر وزراتخانه‌های مختلف اداره و از بودجه‌های دولتی استفاده می‌کنند، بودجه آنها قطع می‌شود.

وی با بیان اینکه این قانون برای همه است و اسم وزارتخانه خاصی در آن نیست و استفاده از بودجه‌های دولتی به هر نحو ممنوع است، در مورد اینکه پس از این نامه وضعیت باشگاه نفت تهران چه می‌شود؟ اظهار داشت: ما هم مانند همه باشگاه‌ها. پس از این ابلاغ باشگاه‌ها باید درآمدزایی داشته و بودجه‌ها را خودشان با استفاده از اسپانسر و راهکارهای مختلف تامین کنند.

مدیرعامل باشگاه نفت تهران در مورد اینکه طبق این قانون بودجه این باشگاه هم قطع شده و برنامه شما برای حل این مشکل چیست، افزود: بصورت جدی روی آن کار نکردیم، منتظر شکل اجرای آن هستیم. ضمن اینکه طبق اعلام علی سعیدلو احتمال آن وجود دارد که مجلس را توجیه کرده تا تمهیداتی در این رابطه ایجاد شود. به هر حال محدودیت‌هایی بوجود خواهد آمد.

"چند روز پیش با تبدیل باشگاه نفت تهران به موسسه فرهنگی - ورزشی و ثبت در شرکتها، این تیم خصوصی شد." وی در خصوص نقش این تغییرات در دریافت بودجه‌های جدید اضافه کرد: واقعیت این است که باشگاه‌ها ماهیتی دولتی دارند زیرا از بوجه دولتی استفاده می‌کند، گرچه در چارچوب قانون تجارت ثبت شرکت‌ها شده است مانند همه باشگاه‌ها.

قنبرزاده در این خصوص اضافه کرد: از 18 تیم لیگ برتر تنها تیمی که طبق قانون AFC تنها باشگاهی که به ثبت شرکت‌ها نرسیده بود، تیم نفت بود زیرا از لیگ یک به لیگ برتر آمده بود و به ما فرصت دادند تا در نهایت این اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه این قانون کشوری است و همه باید از آن تبعیت کنند خاطرنشان کرد: قطعا این مساله مشکلاتی را برای ورزش حرفه‌ای و قهرمانی کشور بوجود می‌آورد اما امیدوارم کمیته ورزش مجلس به نوعی این بحث را تعدیل کند.

مدیرعامل باشگاه نفت تهران با بیان اینکه نمایندگان مجلس، مسئولان سازمان و مسئولان باشگاه‌ها نگران این قضیه هستند زیرا در بحث ورزش تاثیر بسیاری دارد، خصوصی سازی افزود: خصوصی سازی جایگاه خودش را دارد و حداقل در فوتبال طبق قانون AFC باید باشگاه به ثبت شرکت‌ها برسند. البته در این بین یک مشکل اساسی وجود دارد.

وی در مورد این مشکل تاکید کرد: طبق قانون اساسی تا پایان برنامه چهارم قانون اجازه می‌داد دولت از بودجه‌های دولتی به باشگاه‌ها تزریق کنند اما در قانون برنامه پنجم اجازه هزینه کرد در ورزش حرفه ای به دولت داده نشده و باید هزینه ها از منابع غیر دولتی تامین شود. متاسفانه ساختار منابع غیر دولتی برای تامین بودجه های ورزش آماده نیست.

قنبرزاده ادامه داد: در کشورهای همسایه مانند ترکیه ابتدا زیرساختها را آماده کردند و سپس تصمیم‌گیری کردند اما در ایران متاسفانه زیرساخت‌ها شرایط لازم برای حل مشکلات ورزش را ندارد و با نظر بسیاری از کارشناسان حداقل ورزش حرفه‌ای و قهرمانی ما در کوتاه مدت از نظر صدمه خواهد خورد.

وی با بیان اینکه بهتر بود راهکارهایی انجام و مصوباتی در نظر گرفته می‌شد و اعلام می‌شد از این تاریخ چنین کمک‌هایی به باشگاه‌های خصوصی می‌شود و افزود: بهتر بود ابتدا باشگاه‌ها خصوصی شوند، شرایط برای درآمدزایی آنها فراهم می‌شد نه اینکه بلافاصله بودجه دولتی قطع شود زیرا در این شرایط قطع شدن این بودجه و بعد رفتن دنبال راهکار باعث می‌شود فعالیت باشگاه‌ها دچار وقفه یا معظل شود و آنها با معضلات بزرگ و نزول از جایگاه فعلی روبرو می‌شود.

مدیرعامل باشگاه نفت اضافه کرد: پروسه ورزش حرفه‌ای یک رقابتی در سطح بین الملل است، دنیا منتظر ما نمی‌ماند زیر ساخت‌هایمان را درست کنیم و سپس به حرکت‌های موفق گذشته ادامه دهیم. در این چند سال گذشته پیشرفت‌های خوبی در ورزش داشته باشیم و موفقیت‌های بزرگی در مسابقات گوانگجو بدست آوردیم، تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

وی همچنین تاکید کرد: امروز وظیفه شما رسانه‌ها این است که با نمایندگان مجلس و تصمیم گیرندگان در این خصوص صحبت کنید تا قانون‌گذاران در بررسی بیشتر این قانون و در نظر گرفتن راهکارهای لازم برای متضرر نشدن ورزش با بهره‌گیری از نقطه نظرات کارشناسان تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

قنبرزاده در پایان گفت: بودجه‌های لیگ دهم مربوط به سال گذشته است اما قطعا فوتبال باشگاهی ما و تیم‌هایی که در آن حضور دارند برای لیگ یازدهم با مشکلات بسیاری روبرو خواهند شد.



