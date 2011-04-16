77 درصد تصادفات خراسان جنوبی در محورهای فرعی رخ داد

سرهنگ علیرضا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، اظهار داشت: از 20 تا 26 فروردین ماه در استان 15 فقره تصادف شامل دو فقره فوتی با سه نفر فوت شده، 11 فقره جرحی با 21 نفر مجروح و دو فقره خسارتی رخ داده است.

وی اضافه کرد: 23.1 درصد تصادف جرحی و فوتی در محورهای اصلی و 76.9 درصد در محورهای فرعی و روستایی بوده است.

فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی ادامه داد: 42.6 درصد تصادفات هفته گذشته محورهای استان با واژگونی خودرو همراه بوده است.

امینی بیان داشت: تخطی از سرعت مطمئنه با 46.2 درصد و عدم توجه کافی به جلو با 23.1 درصد مهمترین علل تصادفات هفته گذشته گزارش شده است.

وی تصریح کرد: سواری ها با 38.5 درصد، موتورسیکلت ها با 21.1 درصد و وانت بارها با 15.4 درصد از مهمترین وسایل نقلیه حادثه ساز به شمار می روند.

فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی گفت: سانحه در کیلومتر 73 محور نهبندان به زابل هفته گذشته با واژگونی یک دستگاه اتوبوس سبب مجروح شدن سه نفر و فوت یک نفر شده است.

امینی افزود: عدم توجه کافی به جلو توسط راننده اتوبوس سبب واژگونی آن شده است.

وی بیان کرد: در محور روستایی فضل آباد نهبندان نیز بر اثر واژگونی یک دستگاه پراید دو نفر فوت و یک نفر مجروح شدند.



