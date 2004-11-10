مهدي هاشمي نسب مدافع تيم فوتبال سايپا با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود : تمامي كادر فني و بازيكنان سايپا با تمام وجود تلاش مي كنند تا خاطرات تلخ سال گذشته را به جبران كنند و خوشبختانه با انگيزه ، نيروي جواني و تجربه اي كه در تيم بوجود آمده است ، توانستيم تاكنون به نتايج خوبي دست پيدا كنيم .

هاشمي نسب با بيان اينكه ادامه روند موفقيت هاي تيم سايپا بسيار دشوار خواهد بود اظهار داشت : ما بايد تنها با تلاش بيشتربدنبال حفظ موقعيت فعلي مان در صدر جدول باشيم و به اعتقاد من حتي در صورت كسب قهرماني نيم فصل در نيم فصل دوم كار سخت تري پيش رو خواهيم داشت .

مدافع تيم فوتبال سايپا با بيان اينكه بايد به فكر روزهاي سخت آينده باشيم تصريح كرد : ما اگر فكر كنيم همواره صدرنشين خواهيم ماند ، موقعيت فعلي مان را هم از دست خواهيم داد . با توجه به نتايج اين فصل سايپا مطمئن باشيد در بازيهاي آينده همه تيم ها با انگيزه و توان مضاعفي به مصاف تيم ما خواهند آمد و از همين رو بايد بفكر روزهاي سخت آينده باشيم و نسبت به موقعيت فعلي كه در اختيار داريم مغرور نشويم .

وي در مورد ديدار اين هفته سايپا مقابل پيكان اظهار داشت : ما بازي سختي پيش رو خواهيم داشت . به نظر من آقاي مايلي كهن شناخت خوبي روي تيم سايپا دارد و اين مسئله كار ما را در اين ديدار سخت مي كند . پيكان هر چند در حال حاضر جزو تيم هاي انتهاي جدول محسوب مي شود ولي در ليگ امسال تيم ها با يكديگر تفاوت چنداني ندارند و نبايد هيچ حريفي را دست كم گرفت . ما بعد از دو هفته كه با تساوي ديدارهايمان را به پايان برديم ، اين ديدار را بايد با پيروزي به پايان ببريم تا موقعيت مان را در صدر جدول از دست ندهيم .

وي در مورد رويارويي با افشين پيرواني مدافع تيم پيكان تصريح كرد : برخلاف نوشته برخي از نشريات با پيرواني هيچگونه مشكلي ندارم و از اينكه پس از سالها او را در اين مسابقه ملاقات كنم ، خوشحال مي شوم