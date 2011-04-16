فارس قهرمان مسابقات دوومیدانی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر ، رقابتهای دوومیدانی قهرمانی کشور در بخش مردان در حالی پس از 26 سال وقفه به مدت دو روز در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار شد که استان میزبان عنوان قهرمانی را با اقتدار از آن خود کرد. تیم دوومیدانی استان گلستان دوم و آذربایجان شرقی هم در مکان سوم این مسابقات ایستاد.

از حواشی روز دوم این مسابقات می توان به حضور هادی سپهرزاد نایب قهرمان دهگانه آسیا در ماده پرتاب وزنه اشاره کرد. سپهرزاد که 6 ماه پیش در بازیهای آسیایی گوانگجو دچار آسیب دیدگی شده بود با وجود پشت سر گذاشتن فصل بدنسازی در جزیره کیش به دلیل آسیب دیدگی نتوانست در رشته تخصصی خود مسابقه دهد. سپهرزاد در این ماده دوم شد.

در این روز کاوه موسوی دارنده مدال نقره بازیهای آسیایی که این روزها بدون مربی تمرین می کند عنوان دوم ماده پرتاب چکش را بدست آورد. عبدالجلیل توماج هم در غیاب هادی سپهرزاد مدال طلای مسابقه دهگانه را بر گردن آویخت.

احمدرضا خنفری ورزشکار دوی 110 متر با مانع کشورمان که دوسال پیش به دلیل محرز شدن تست دوپینگش در مسابقات لیگ دوومیدانی باشگاه های کشور(مشهد) به مدت دوسال از حضور در میادین داخلی محروم شده بود با پایان رسیدن دوران محرومیتش در مسابقات قهرمانی کشورشرکت کرد. این دوومیدانی کار در اولین مسابقه خود مدال طلا گرفت.

نتایج عصر دومین روز این مسابقات بدین شرح است :

دوی 110 متر با مانع:

1- احمدرضاخنفری از خوزستان

2- مرتضی حسینی از فارس

3- سیاوش سپهوند از لرستان

پرتاب چکش :

1- رضا مقدم از گلستان

2- کاوه موسوی از آذربایجان غربی

3- پژمان قلعه نویی از گلستان

پرش سه گام :

1- علیرضا حبیبی از خراسان رضوی

2- وحید صدیق از مازندران

3- حمید قرنجیک از گلستان

دوی 10 هزار متر :

1- محمد خزایی از همدان

2- رحیم دیبایی از آذربایجان شرقی

3- حسن رضایی از چهارمحال بختیاری

دوی 200 متر :

1- سجادهاشمی از آذربایجان شرقی

2- رضا قاسمی از اصفهان

3- هادی رحیمی از اصفهان

دوی 1500 متر :

1- مسلم نیادوست از فارس

2- علی مقدادی پور از تهران

3- قاسم فریسات از خوزستان

دوی 5 هزار متر :

1- محمد خزایی از همدان

2- رحیم دیبایی از آذربایجان شرقی

3- حسین کیهان از کرمانشاه

پرتاب وزنه :

1- علی رحمانی از قزوین

2- هادی سپهرزاد از کیش

3- محمد حسین اسکندری از قم

ماده دهگانه :

1- عبدالجلیل توماج از گلستان

2- سعید کولیوند از تهران

3- میثم صادق پور از قم

دوی 4 در 400 متر تیمی :

1- تهران

2- اصفهان

3- خراسان رضوی

رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی کشور در بخش مردان 25 و 26 فروردین‌ماه به میزبانی استان فارس در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار شد.