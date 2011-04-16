جنگ طولانی ناتو در لیبی/ حفاظت از انقلابیون بهانه اشغالگری

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتی وار در گزارشی نوشت: درحالی که برخی از مقامات ناتو اعلام می کنند جنگ لیبی به یک بن بست رسیده، اما به نظر نمی رسد که اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی به رهایی از این جنگ می اندیشند.

در همین حال بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که ناتو خود را آماده جنگی طولانی مدت در لیبی می کند و هچ پایانی برای حملات هوایی در این کشور وجود ندارد.

آنتی وار در ادامه نوشت: درحالی که برخی از اعضای ارشد ناتو از معمر قذافی به عنوان یک هدف یاد نمی کنند، اما درعین حال اعلام می کنند جنگ در این کشور تا زمان برکناری دیکتاتور لیبی ادامه دارد و به نظر می رسد که جنگ بی پایانی در این کشور در حال وقوع است.

در این میان سه کشور انگلیس، فرانسه و آمریکا تاکنون از گفتگوهای سیاسی در لیبی سخن نگفتند و در اظهارات خود به برکناری قذافی از قدرت تاکید دارند اما این خوشبینی ها در حالی است که مقامات ارشد ناتو اعتراف کردند هیچ نشانه ای مبنی بر سقوط قریب الوقوع رژیم دیکتاتوری لیبی وجود ندارد.

از سوی دیگر درحالی که مخالفین قذافی ایجاد آتش بس در لیبی را رد کردند، مقامات فرانسوی اعلام می کنند که عدم برقراری این آتش بس اثبات می کند جنگ برای حفظ جان انقلابیون باید ادامه یابد.

یادآور می شود "دیوید کامرون"، "نیکلا سارکوزی" و اوباما نخست وزیر انگلیس و روسای جمهوری فرانسه و آمریکا روز گذشته تاکید کردند که تا زمان اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در لیبی، ساکت نمی نشینند و باورکردنی نیست فردی که در تلاش برای قتل عام مردم خود است، بتواند در لیبی نقش داشته باشد.