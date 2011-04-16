قانون اساسی الجزائر اصلاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عبدالعزیز بوتفلیقه شب گذشته در تلاش برای جلوگیری از قیام مردمی الجزائر همچون دیگر کشورهای عربی اعلام کرد که قانون اساسی الجزائر را اصلاح خواهد کرد.

وی در سخنرانی 20 دقیقه ای خود با تلویزیون الجزائر گفت: در راستای حفظ حقوق شهروندان اصلاحات گسترده ای در قانون انتخابات صورت خواهد گرفت و در این رابطه با نمایندگان تمامی احزاب سیاسی حاضر در پارلمان و خارج از آن رایزنی خواهد شد.

بوتفلیقه همچنین از اصلاح قانون احزاب به طوری که منجر به مشارکت فعال آنها در روند دموکراتیک کشور شود خبر داد.

وی افزود: رفع اتهام از تخلفات صنف روزنامه نگاری و مشارکت بیشتر زنان در عرصه سیاسی از دیگر اصلاحات قریب الوقوع در الجزائر است.