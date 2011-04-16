آمار پرونده های ورودی به دستگاه قضایی یزد بالاست

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حیدری در جمع اعضای شورای معاونان دادگستری استان یزد اظهار داشت: کمیته ای در دادگستری استان یزد تشکیل شده تا راهکارهای لازم برای کاهش ورودی پرونده های قضایی را بررسی و به اجرا بگذارد.

وی با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام سال جهاد اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب بیان داشت: دستگاه قضایی به طور قطع نقش خویش را در اجرای جهاد اقتصادی به خوبی ایفا خواهد کرد.

حیدری با اشاره به اولویتهای دستگاه قضایی استان یزد عنوان کرد: افزایش امنیت، برخورد جدی با اراذل و اوباش، زمین خواران و باندهای قاچاق مواد مخدر از اولویتهای کاری دادگستری کل استان یزد در سال جاری است.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از جرائم نظیر زمین خواری، قاچاق مواد مخدر و توزیع آن و فعالیت اراذل و اوباش توسط تعدادی سوء استفاده گر به منظور دستیابی به ثروت صورت می گیرد که دادگستری کل استان یزد قصد دارد با این گونه مجرمان به شدت برخورد کند.

حیدری بیان داشت: قضات باید با مجرمانی که قصد ایجاد اخلال در زمینه جهاد اقتصادی و توسعه اقتصادی کشور را دارند قاطعانه برخورد کند و احکام متقن و قانونی را علیه آنان صادر کند.

وی همچنین حفظ شئون اخلاقی و برخورد مودبانه با مراجعان توسط کارکنان دادگستری را ضروری دانست و گفت: مردم برای دادخواهی به دستگاه قضایی مراجعه می کنند بنابراین باید کرامت انسانی آنها به طور کامل حفظ شود.