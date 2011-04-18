افتتاح باغ موزه کتاب تهران تا دهه فجر/ احداث سالن سینما در بوستان ولایت

علی اکبر تشکری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که خرید برخی از تجهیزات مورد نیاز با مشکلاتی روبرو است گفت: این باغ موزه عظیم ترین پروژه ای است که در حوزه کتاب عملیاتی می شود و می توان گفت در خاورمیانه بی نظیر است.

وی بابیان این که باغ موزه کتاب در تشویق شهروندان به کتاب و کتابخوانی موثر است گفت: در این باغ موزه به کتابهایی که به فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی پرداخته اند توجه ویژه ای می شود.

تشکری نیا ادامه داد: باغ موزه کتاب تهران در زیربنایی با وسعت 35 هزار متر احداث می شود و برای این مجموعه هم فضای بسته نمایشگاهی و هم فضای باز در نظر گرفته شده است. همچنین نمایشگاههای کتاب در باغ موزه کتاب به این صورت طراحی شده اند که هر کدام مربوط به موضوعات مختلف از قبیل تاریخ، کتابهای علوم پایه، علوم پزشکی هستند که به طور جداگانه در هر دوره برگزار می شود.

وی با بیان این که در باغ موزه کتاب تهران تالارهای و مخازن متعدد کتاب ایجاد شده که از تالارها می توانیم برای برگزاری نمایشگاه های متفاوت استفاده کنیم، تصریح کرد: باغ موزه کتاب به نحوی طراحی شده تا به فضای سبز آن محوطه آسیبی وارد نشود و روی این مجموعه نیز مجددا به فضای سبز تبدیل خواهد شد تا شهروندان تهرانی بتوانند از فضای سبز محل استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی با اشاره به پروژه های فرهنگی بوستان ولایت گفت: فرهنگسرای بزرگ صدف ویژه بانوان در این بوستان احداث می شود. همچنین احداث موزه ها، شهرهای کودک و شهربازی از پروژه های دیگری است که به تدریج در این بوستان اضافه خواهد شد.



تشکری نیا با بیان این که احداث سالن سینما ازجمله پروژه هایی است که در فازهای بعدی بوستان ولایت تعریف شده گفت: دو ساختمان مناسب برای تبدیل به سالن سینما در فضای میانی این بوستان شناسایی شده است که در فازهای بعدی فعالیت عمرانی آنها آغاز می شود.