  1. هنر
  2. تئاتر
۲۷ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۳۶

"ابرهای پشت حنجره" به پایان رسید

"ابرهای پشت حنجره" به پایان رسید

نمایش "ابرهای پشت حنجره" رضا گوران به اجرای عمومی خود در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "ابرهای پشت حنجره" برداشتی آزاد از "ماریانا پیندا" اثر لورکا با کارگردانی رضا گوران اجرای عمومی خود را از اسفندماه سال 89 در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر آغاز کرد. این نمایش که جایزه بهترین نمایشنامه و طراحی صحنه را از بخش مسابقه بین‌الملل بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از آن خود کرد، در اجرای عمومی نیز با استقبال مخاطبان و علاقه‌مندان به تئاتر مواجه شد.

"ابرهای پشت حنجره" پنجشنبه 25 فروردین‌ماه امسال به اجرای عمومی خود پایان داد و جای خود را به نمایش "بلوط‌های تلخ" شهرام کرمی داد. مهدی پاکدل، شهرام حقیقت دوست، بهنوش طباطبایی، ندا مقصودی و کاوه قائمی در نمایش "ابرهای پشت حنجره" به ایفای نقش پرداختند.

سیامک احصایی طراح صحنه، نورالدین حیدری ‌ماهر برنامه‌ریز و مدیر تولید، گلناز گلشن طراح لباس و آرش گوران آهنگساز این نمایش بودند.

کد خبر 1289636

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها