"ابرهای پشت حنجره" به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "ابرهای پشت حنجره" برداشتی آزاد از "ماریانا پیندا" اثر لورکا با کارگردانی رضا گوران اجرای عمومی خود را از اسفندماه سال 89 در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر آغاز کرد. این نمایش که جایزه بهترین نمایشنامه و طراحی صحنه را از بخش مسابقه بینالملل بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از آن خود کرد، در اجرای عمومی نیز با استقبال مخاطبان و علاقهمندان به تئاتر مواجه شد.
"ابرهای پشت حنجره" پنجشنبه 25 فروردینماه امسال به اجرای عمومی خود پایان داد و جای خود را به نمایش "بلوطهای تلخ" شهرام کرمی داد. مهدی پاکدل، شهرام حقیقت دوست، بهنوش طباطبایی، ندا مقصودی و کاوه قائمی در نمایش "ابرهای پشت حنجره" به ایفای نقش پرداختند.
سیامک احصایی طراح صحنه، نورالدین حیدری ماهر برنامهریز و مدیر تولید، گلناز گلشن طراح لباس و آرش گوران آهنگساز این نمایش بودند.
نمایش "ابرهای پشت حنجره" رضا گوران به اجرای عمومی خود در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر پایان داد.
