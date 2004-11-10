مازاد درآمد نفتي را صرف واردات انواع كالا به كشور نكنيم

ساسان قرباني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي" مهر" با اشاره به واردات قطعات چيني به كشورافزود: دولت چين بر اساس يك استراتژي و برنامه ريزي دقيق درصدد شناساندن محصولات خود درسطح بين المللي است.

وي درباره پرداخت سوبسيد هاي بالا توسط دولت چين به توليدات كشورخود اظهار كرد : دولت چين با پرداخت سوبسيد به توليد كنندگان سعي درافزايش صادرات خود دارد و پس از اينكه محصولاتش در بازار بين المللي شناخته شد با قطع سوبسيد قيمت محصولات خود را افزايش خواهد داد چراكه ذائقه مشتري به محصولات چيني عادت كرده و به ناچار به خريد اين محصولات خواهند پرداخت.

وي درباره سيل واردات محصولات چيني در دنيا تصريح كرد: كره و ژاپن در سال هاي اخيرسياست فعلي دولت چين رادر پيش رو گرفته و محصولات خود را درسطح بين المللي مطرح كرده اند.

قرباني با اشاره به ميزان واردات قطعات چيني به كشورگفت : آمار دقيقي در اين زمينه در دست نيست اما ميزان واردات قطعات خودرواز چين به كشور ما بسيار زياد است و اين امربه علت عدم حمايت نظام اقتصادي كشوراز توليدات داخلي است.

به گفته وي، بايد طي يك برنامه استراتژيكي كلان در دراز مدت به تقويت و توسعه توان توليدات داخلي بپردازيم تا اقتصاد كشور را از وابستگي به درآمد هاي نفتي جدا كنيم.

عضوانجمن سازندگان قطعات خودروخاطر نشان كرد: متاسفانه دولت مازاد درآمد نفت را صرف توسعه واردات و كمك به توليد كنندگان خارجي مي كند كه اين درآمد بايد براي حمايت ازتوليد داخل اختصاص يابد.