مهرام با نمایندگان قطر، لبنان، سوریه و امارات همگروه شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا امروز شنبه در فیلیپین قرعه‎کشی شد که طی آن حریفان تیم مهرام نماینده کشورمان در گروه B این رقابت‏ها معرفی شدند. گروه‎بندی 10 تیم شرکت کننده در مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال باشگاه‎های آسیا به این شرح است:

گروه A: دانشگاه اردن، KL دراگونز مالزی، اسمارت گیلاس فیلیپین، نماینده ژاپن و نماینده ای از آسیای میانه

گروه B: مهرام ایران، الریان قطر، الریاضی لبنان، الجلا سوریه، الشباب امارات

با توجه به قرعه‎کشی انجام شده الریاضی لبنان مهمترین حریف مهرام در مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال باشگاه‎های آسیاست. مهرام در ماه‎های پایانی سال گذشته و در مرحله نیمه نهایی رقابت‎های باشگاه‎های غرب آسیا طی دو دیدار رفت و برگشت مغلوب این تیم لبنانی شد.

بیست و دومین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه‏های آسیا از 5 خردادماه در مانیل فیلیپین آغاز شده و تا 15 خردادماه ادامه خواهد داشت. هنوز برنامه این رقابت‎ها اعلام نشده است. مهرام مدافع عنوان قهرمانی آسیاست.