مهرام با نمایندگان قطر، لبنان، سوریه و امارات همگروه شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین دوره مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا امروز شنبه در فیلیپین قرعهکشی شد که طی آن حریفان تیم مهرام نماینده کشورمان در گروه B این رقابتها معرفی شدند. گروهبندی 10 تیم شرکت کننده در مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال باشگاههای آسیا به این شرح است:
گروه A: دانشگاه اردن، KL دراگونز مالزی، اسمارت گیلاس فیلیپین، نماینده ژاپن و نماینده ای از آسیای میانه
گروه B: مهرام ایران، الریان قطر، الریاضی لبنان، الجلا سوریه، الشباب امارات
با توجه به قرعهکشی انجام شده الریاضی لبنان مهمترین حریف مهرام در مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال باشگاههای آسیاست. مهرام در ماههای پایانی سال گذشته و در مرحله نیمه نهایی رقابتهای باشگاههای غرب آسیا طی دو دیدار رفت و برگشت مغلوب این تیم لبنانی شد.
بیست و دومین دوره مسابقات بسکتبال باشگاههای آسیا از 5 خردادماه در مانیل فیلیپین آغاز شده و تا 15 خردادماه ادامه خواهد داشت. هنوز برنامه این رقابتها اعلام نشده است. مهرام مدافع عنوان قهرمانی آسیاست.
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