به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی صبح امروز در اولین کنفرانس بین المللی ظرفیتهای بخش تعاون در توسعه اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی در جزیره کیش گفت: اساس و پایه تعاونی ها در کشور ما بر اساس آموزه های قرآنی شکل گرفته است و این موضوع در اصل 43 قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار دارد.

معاون اول رئیس جمهوری اظهار داشت: هم اکنون در کنار بخش دولتی و خصوصی کشورمان تعاونی ها نیز به صورت رسمی حضور دارند و در حال فعالیت هستند.

رحیمی با طرح این سئوال که آیا امروز دنیا بر اساس تعاون شکل گرفته است، افزود: متاسفانه تعاون در جهان از نوع تخاصم آن بر خونریزی ها وجود دارد. آیا هم اکنون در بحرین، افغانستان و پاکستان تعاون بر نیکی وجود دارد یا تعاون بر تخاصم؟ آنهایی که طالبان و بن لادن ساخته اند و آنها که برج های دوقلو را در هم کوبیدند و آنهایی که کشتی کمک رسانان به غزه را از بین بردند و همچنین آنهایی که امروز بر سر مردم لیبی بمب می ریزند آیا تعاون در نیکی دارند و یا تخاصم بر ریختن خون مردم؟

معاون اول رئیس جمهوری در ادامه سخنانش به تشکیل 160 هزار تعاونی در کشور که 80 هزار آن در دولتهای نهم و دهم ایجاد شده است، اشاره کرد و بیان داشت: دولت همواره درصدد است تا ایران را به بهشت تعاونی ها تبدیل کند.

وی با تاکید بر لزوم قرار گرفتن همه دستگاهها و مردم در کنار هم برای ایجاد توسعه و اشتغال در بخشهای صنعت،کشاورزی، حوزه های تکنولوژی و فناوری و به صورت کلی همه توان کشور، اظهار داشت: سال گذشته 1.1 میلیون شغل جدید هدفگذاری شده بود که توانستیم آن را به 1.6 میلیون فرصت شغلی افزایش دهیم و امسال نیز تصمیم داریم این میزان را به 2.5 میلیون فرصت شغلی برسانیم.

رحیمی خاطر نشان کرد: در سال جاری وزارت تعاون خود را آماده می کند تا بتواند یک میلیون فرصت جدید شغلی ایجاد کند و همچنین دولت نیز درصدد است تا با مجموع اقدامات خود بتواند نرخ بیکاری را به زیر 5 درصد کاهش دهد؛ از این رو لازم است تا تعاونی ها فعالیتهای خود را گسترش دهند.