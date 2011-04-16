به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام محمدنقی لطفی در دیدار مدیران و کارکنان کمیته امداد استان با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال" جهاد اقتصادی" گفت: این نهاد باید بیش از سایر ارگان ها در تحقق منویات مقام معظم رهبری تلاش کند.

وی کار و خدمت رسانی در این نهاد مقدس را بسیار ارزشمند دانست و تصریح کرد: از آنجایی که کار و فعالیت در این نهاد برای اقشار آسیب پذیر صورت می گیرد باید این نهاد تمام تلاش خود را برای توانمند سازی مددجویان در سال جهاد اقتصادی به کار گیرد.

حجت الاسلام لطفی در ادامه به ظرفیتها و قابلیتهای کشورمان در زمینه های مختلف اشاره کرد و افزود: چنانچه مردم و مسئولان کشور از این ظرفیتها به نحو مطلوب استفاده کنند، کشورمان می تواند به یکی از قدرتهای برتر جهان تبدیل شود.

این مسئول همچنین با اشاره به تحولات اخیر کشورهای منطقه نقش کشورمان را در بیداری اعتقادی و سیاسی این کشورها بسیار تاثیرگذار دانست و ابراز امیدواری کرد: کشورمان در زمینه فعالیتهای اقتصادی نیز به عنوان الگویی برای این کشورها مطرح شود.

در ابتدای این دیدار نیز مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گزارشی از فعالیتها و عملکرد این نهاد را تشریح کرد.

علیرضا ابراهیمی خاطرنشان کرد: این نهاد در سال جهاد اقتصادی نیز برنامه های مختلفی را در زمینه توانمندسازی محرومان، احداث مسکن و سایر زمینه ها برای مددجویان این نهاد در دستور کار خود قرار داده است.