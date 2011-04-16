بازده دستگاههای اجرایی خراسان رضوی باید سه برابر شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی صبح شنبه در جمع گروهی از مدیران استان خراسان رضوی گفت: رهنمودهای رهبری معظم انقلاب در باب جهاد اقتصادی چنین می طلبد که تمامی توان و نیروی استان مصروف بر تحقق این مهم شده تا این حرکت جهشی ما را به نقطه شکوفایی و بی نیازی از بیگانگان، رهنمون نماید.

صلاحی با تاکید بر افزایش حجم فعالیت ها در سال جاری، ادامه داد: باید با به کار بستن تمام توان استان در تمامی بخش ها، شاهد کاهش زمان پروژه ها به یک سوم باشیم که این امر همدلی، تلاش، همت و کار مضاعف در استان را می طلبد.

وی با اشاره به افزایش صادرات استان در سال گذشته به رقم یک میلیارد و 450 میلیون دلار، اظهار داشت: با توجه به توانمندی و ظرفیت بالای صنایع در استان، می توانیم در سال های آتی شاهد افزایش این رقم به پنج میلیارد دلار باشیم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به سهمیه در نظر گرفته شده برای ایجاد اشتغال در استان در سال جاری گفت: در سال 90 باید بیش از 240 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شود که با کار جهادی می توانیم این رقم را تا 300 هزار فرصت شغلی افزایش دهیم.

وی افزایش راندمان کاری شاغلان در سال جاری و پایدار نمودن اشتغال ایجاد شده در سال گذشته را از دیگر برنامه های کلان مدیریت استان در این راستا عنوان کرد.