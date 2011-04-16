70 درصد از پرونده های مشاوره نیروی انتظامی خراسان شمالی به مصالحه انجامید

سردار ابوالقاسم اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، اظهار داشت: در سال گذشته 755 مورد پرونده مددکاری که حداقل دارای یک شاکی و یک متشاکی بوده است به دایره اجتماعی کلانتریهای استان ارجاع شده است که از این تعداد 675 مورد آن توسط کارشناسان و مددکاری به مصالحه و تنها 80 مورد نیز به مراکز قضایی ارجاع شده است.

وی تصریح کرد: وجود مشاوران و مددکاران در کلانتریهای استان دو هزار و 700 ساعت صرفه جویی زمانی برای مراجعان به همراه داشته است.

وی ادامه داد: در یک سال گذشته نیز هزار و 920 نفر برای دریافت خدمات مشاوره ای در زمینه های خانوادگی، روان شناختی و انتظامی به مرکز مشاوره و دوایر اجتماعی کلانتریهای استان مراجعه کرده اند.

سردار اسفندیاری همچنین به برگزاری بیش از 60 مورد جلسه تعامل با نهادها و سازمانهای مرتبط با ماموریتهای مرکز مشاوره نیز اشاره کرد و گفت: به منظور ارتقاء سطح آگاهی مردم با مردم با معضلات و آسیبهای اجتماعی، مشاوران و مددکاران اجتماعی 86 مورد طرح مشاوره فعال، شامل سخنرانی، ارائه مشاوره فردی در مدارس، مساجد، ادارات و مناطق محروم و حاشیه نشین را اجرا نموده اند.



فرمانده انتظامی خراسان شمالی یاد آور شد: برگزاری 20 مورد کارگاه آموزشی، همایشها و نشستهای تخصصی توسط کارشناسان مرکز مشاوره و دوایر اجتماعی کلانتریها از دیگر اقدامات این مرکز در سال گذشته است.