8 هزار نفر در مسابقه کتابخوانی مساجد خراسان رضوی شرکت کردند

حجت الاسلام حسینعلی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با تأکید بر اینکه برای گسترش فرهنگ و مقابله با تهاجم فرهنگی باید به بحث کتابخانه و تجهیز آن در مساجد توجه شود، خاطرنشان کرد: این اداره یک میلیارد ریال، برای تجهیز، تامین منابع و غنی سازی محتوای کتابخانه های شبستان مساجد، هزینه کرده است.

حجت الاسلام رحمتی با اشاره به برگزاری مسابقه کتابخوانی شبستان مساجد، به صورت همزمان در 300 کتابخانه روستایی استان، خاطر نشان کرد: بیش از هشت هزار جلد کتاب، به صورت هدیه در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته و این افراد تا 12 اردبیهشت فرصت دارند، برای شرکت در مسابقه آماده شوند.

وی افزود: سئوالات این مسابقه از کتاب های جوان و الگوهای قرآنی، تواضع و فروتنی، مهارت و آداب دوستی، ولایت فقیه به زبان ساده، چشم دل، آشنایی با علوم قرآنی، شخصیت و رفتار متعادل و سایر منابعی که به گسترش و تعمیق باورهای مذهبی جوانان و نوجوان کمک می کند، انتخاب شده است.

وی با اشاره به اینکه پنج هزار و700 مسجد در کل استان وجود دارد، افزود: دسترسی ساده روستائیان به کتابخانه های مساجد، ترویج فرهنگ مطالعه مفید در میان آنان، توزیع عادلانه امکانات فرهنگی متناسب با نیازهای این قشر از اهداف تجهیز کتابخانه ها مساجد در استان، است.

مسئول امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی یادآور شد: پس از تصحیح اوراق به سه نفر از شرکت کنندگان ممتاز در هر یک از این مساجد، هدایای نفیسی اهداء می شود.



