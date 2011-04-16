به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد نعیمی، در مراسم آغاز به کار مجمع بررسی های سیاسی طلاب و روحانیان غرب استان در نوشهر، تربیت هادیان سیاسی مورد نیاز سازمان بسیج طلاب و روحانیان را از اهداف تشکیل این مجمع اعلام کرد.

وی بیان داشت: این دوره برای ارتقای سطح بینش و هدایت سیاسی و تحقق بخشیدن به فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه حوزه‌ها و روحانیت باید نبض تفکر بوده و همواره نیاز آینده جامعه را در دست داشته و چند قدم جلوتر از حوادث، عکس العمل مناسب نشان دهند، برگزار می شود.

نعیمی افزود: در این دوره آموزشی شرکت کنندگان تحلیل سیاسی، مقابله با تهدیدات نرم نظیر شبهه افکنی و جنگ روانی دشمن و آموزش های تخصصی را از استادان سیاسی فرا می گیرند.

وی،آشنایی و تقویت سطح بینش سیاسی طلاب و روحانیان با مسائل روز کشور و سطح جهان را ضروری دانست.

مسئول سازمان بسیج طلاب کشور در ادامه سخنان خود از راه اندازی چهار مجمع بررسی سیاسی طلاب و روحانیان امسال در مازندران خبر داد و گفت: برنامه ریزی های لازم در خصوص برگزاری این مجامع صورت گرفته است.

وی به تلاش آمریکا برای سوء استفاده از وضعیت منطقه اشاره کرد و گفت: آمریکایی ها همواره به دنبال بهره برداری از کشورهای مسلمان منطقه در جهت منافع خود بوده و هستند.

نعیمی، به تلاش سی ساله نظام سلطه برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: استکبار جهانی همه تلاش و سرمایه خود را در سی سال گذشته برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به کار گرفت، اما ملت ایران همواره پیروز میدان بوده است.

مسئول سازمان بسیج طلاب کشور با اشاره به اینکه آمریکا در سه دهه اخیر همواره تلاش کرد تا وضعیت جمهوری اسلامی را در داخل بحرانی جلوه دهد، ادامه داد: این کشور با ترفندهای مختلف همیشه به دنبال ایجاد جنگ روانی علیه کشورمان بوده است.