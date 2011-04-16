سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال بزرگترین جهاد اقتصادی است

حجت الاسلام حسن صادقی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در گناباد اظهار داشت: ایجاد کارخانجات مختلف نمونه ای از جهاد اقتصادی است، زیرا دولت امکانات کافی برای توسعه این زیر ساخت ها ندارد و این امر نیازمند مشارکت مردمی است.

صادقی نسب با اشاره به اینکه پرداخت سهم امام مصداقی از جهاد اقتصادی است، خاطرنشان کرد: مصداق دیگر جهاد اقتصادی، ساختن مساجد در مناطق فاقد مسجد است.

وی کمک به کانون های فرهنگی مساجد و سایر مراکز فرهنگی است را نمونه بارزی از جهاد اقتصادی دانست و افزود: این مراکز معمولا بودجه خاصی ندارند.

صادقی خاطرنشان کرد: اگر کشور از لحاظ اقتصادی فلج شود مجبور به تسلیم در برابر استکبار خواهیم بود و این در حالی است که از همه جوانب دشمنان به ما فشار می آورند که اقتصاد کشور ما را فلج کنند.

وی با یادآوری اینکه کارخانه فولاد و سیمان گناباد مشکل سرمایه گذاری و نقدینگی دارد، گفت: اگر بخواهیم تحولی بزرگ در شهرستان گناباد ایجاد شود، باید همه برای سرمایه گذاری در این زمینه تلاش کنند.