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۲۷ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

امام جمعه گناباد:

سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال بزرگترین جهاد اقتصادی است

سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال بزرگترین جهاد اقتصادی است

مشهد - خبرگزاری مهر: امام جمعه گناباد گفت: سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال یکی از بزرگترین جهادهای اقتصادی است زیرا اشتغال جوانان به رفع تمامی مشکلات آنها کمک می کند.

حجت الاسلام حسن صادقی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در گناباد اظهار داشت: ایجاد کارخانجات مختلف نمونه ای از جهاد اقتصادی است، زیرا دولت امکانات کافی برای توسعه این زیر ساخت ها ندارد و این امر نیازمند مشارکت مردمی است.

صادقی نسب با اشاره به اینکه پرداخت سهم امام مصداقی از جهاد اقتصادی است، خاطرنشان کرد: مصداق دیگر جهاد اقتصادی، ساختن مساجد در مناطق فاقد مسجد است.

وی کمک به کانون های فرهنگی مساجد و سایر مراکز فرهنگی است را نمونه بارزی از جهاد اقتصادی دانست و افزود: این مراکز معمولا بودجه خاصی ندارند.

صادقی خاطرنشان کرد: اگر کشور از لحاظ اقتصادی فلج شود مجبور به تسلیم در برابر استکبار خواهیم بود و این در حالی است که از همه جوانب دشمنان به ما فشار می آورند که اقتصاد کشور ما را فلج کنند.

وی با یادآوری اینکه کارخانه فولاد و سیمان گناباد مشکل سرمایه گذاری و نقدینگی دارد، گفت: اگر بخواهیم تحولی بزرگ در شهرستان گناباد ایجاد شود، باید همه برای سرمایه گذاری در این زمینه تلاش کنند.

کد مطلب 1289751

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