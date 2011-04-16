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۲۷ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۴۰

در یک حمله انتحاری ؛

5 عضو ناتو و 4 سرباز افغان کشته شدند

5 عضو ناتو و 4 سرباز افغان کشته شدند

منابع خبری در کابل، لحظاتی پیش از کشته شدن تعدادی از سربازان ائتلاف و ارتش افغانستان در یک حمله انتحاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقام های ناتو اعلام کردند که یک بمبگذار انتحاری پنج سرباز ائتلاف بین المللی را در بیرون یک پایگاه نظامی در شرق افغانستان کشت.

همچنین ارتش افغانستان نیز اعلام کرده که در همین انفجار که در جلال آباد صورت گرفته 4 سرباز ارتش ملی نیز کشته و 4 نفر دیگر مجروح شده اند.

وزارت دفاع افغانستان با صدور بیانیه ای در این باره گفت: طی یک عملیات انتحاری در یک پایگاه نظامی شهر جلال آباد در شرق افغانستان 4 نفر کشته شدند.

این رویدادهای در حالی است که روز گذشته نیز  یک عام انتحاری فرمانده پلیس قندهار را به همراه با دو نفر از محافظین اش به  قتل رساند.

"زلمی ایوبی" سخنگوی والی قندهار بعد از ظهر روز گذشته گفت: "خان محمد مجاهد" فرمانده این ولایت به همراه دو پلیس دیگر در داخل دفتر کشته شده اند.

طالبان مسئولیت هر دو عملیات روز گذشته و امروز را برعهده گرفته است.

کد مطلب 1289759

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