سياست ناكارآمد دولت در زمينه كشت پنبه ، واردات الياف مصنوعي را افزايش داده است

دكترصادق خليليان درگفتگو با خبرنگاراقتصادي" مهر" با بيان اين مطلب افزود: برنامه ريزي هاي نادرست و تصميم گيري هاي ناكارآمد موجب كاهش كشت پنبه بويژه درمناطق شمالي و دراستان گلستان شده است .

اين كارشناس مسائل كشاورزي تصريح كرد : افزايش قيمت تمام شده پنبه در داخل كشور درمقايسه با بازارهاي جهاني موجب شده است كه صاحبان كارخانجات نساجي براي تامين مواد اوليه مورد نياز خود، وارد كردن الياف مصنوعي با قيمت هاي پايين تر را، به جاي استفاده از پنبه داخلي در اولويت قرار دهند .

وي با اشاره به اينكه كشاورزان استان گلستان به دليل بي صرفه بودن كشت پنبه تمايل زيادي به كشت ساير محصولات مانند گندم دارند گفت: آمارها حاكي از آن است كه سطح زيركشت گندم در استان گلستان حدود 5 درصد افزايش يافته و اين درحالي است كه سطح زيركشت پنبه دراين استان كاهش داشته است.

خليليان تعيين سياست خريد تضميني محصولات كشاورزي از سوي دولت را ، اهرمي براي حمايت دولت از كشاورزان دانست و تاكيد كرد: پايين بودن قيمت خريد تضميني پنبه وعدم پرداخت به موقع وجه لازم به كشاورزان از مشكلات اصلي كشاورزان محسوب مي شود و متاسفانه اين امر خسارات بي شماري را به صنعت پنبه كشور وارد كرده است .