محمدرضا اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: شیوه برگزاری مسابقات لیگهای ژیمناستیک ایران در سال 90 نسبت به سالهای قبل تغییر خواهد کرد. نخستین تغییر امسال در این است که همزمان با برگزاری مسابقات در دو مرحله شاهد برگزاری رقابتهای بخش هنری، رقابتهای 3 رشته ایروبیک، ترامپولین و آکروژیم خواهیم بود.
وی افزود: در کنار آن برای تشویق باشگاهها به سرمایه گذاری در لیگ و تقویت نیروهای جوان تصمیم گرفتیم تا مسابقات لیگ را در بخش جوانان هم برگزار کنیم. با توجه به اینکه رقابتهای این رده سنی پس از سالها و برای نخستین بار برگزار خواهد شد این دیدارها تنها در دو مرحله انجام می شود و تمام تیم ها هم میتوانند در هر دو رده سنی تیم داری کنند.
رئیس سازمان لیگ ژیمناستیک باشگاههای کشور خاطرنشان کرد: مسابقات رده سنی بزرگسالان همچون سالهای گذشته است. بدین شکل که ورزشکاران در سه دسته برتر، یک و دو مسابقه می دهند. رقابتهای بزرگسالان طبق روال هرساله در چهار مرحله برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: معیار ما برای جدا کردن و حضور تیمها از این پس امتیازات آنها خواهد بود. بدین ترتیب 6 تیم اول امتیازی در دسته برتر، 6 تیم دوم امتیازی در دسته یک و مابقی تیمها در دسته دوم قرار میگیرند.
اخوان تصریح کرد: متاسفانه حامیان مالی از ژیمناستیک حمایت نمیکنند و اسپانسرها تمایلی برای سرمایه گذاری در این رشته ندارند. به همین دلیل با وجود اینکه در آئین نامه سازمان لیگ دریافت ورودیه از تیمها الزامی است، در سال 90 هم مبلغی تحت این عنوان از تیمها دریافت نخواهد شد.
وی با بیان اینکه فدراسیون از حضور سرمایه داران در این رشته استقبال میکند، گفت: طبق تصمیم اعضاء هیئت رئیسه فدراسیون و سازمان لیگ باشگاههای کشور از این پس تمامی تیمهای حاضر در دسته برتر موظف به داشتن حامی مالی هستند ودر غیر این صورت از حضور آنها در مسابقات جلوگیری خواهد شد.
رئیس سازمان لیگ باشگاههای ژیمناستیک در تاکید این مطلب گفت: به این ترتیب اگر تیمی یا هیئتی با وجود داشتن امتیازات لازم نتواند اسپانسر پیدا کند ناچار به حضور در مسابقات دسته یک میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اوایل اردیبهشتماه درجلسه ای با حضور روسای هیئتهای ژیمناستیک استانها و مسئولین تیمهای باشگاهی در خصوص زمان برگزاری هر مرحله از مسابقات و مشخص شدن میزبانان تصمیم گیری میشود. پیش بینی میکنیم مرحله اول لیگ ژیمناستیک باشگاههای کشور خردادماه برگزار شود.
نظر شما