آیت الله عبدالنبی نمازی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در خصوص تهیه و انتشار سی دی «مستند ظهور نزدیک است»، بیان داشت: توقیت و مشخص کردن زمان ظهور بر خلاف نصوص صریح روایات در مورد ظهور است.



هر کس برای ظهور زمان تعیین کند، دروغگو است



وی اضافه کرد: در روایات آمده است هر کسی در مورد ظهور، تعیین وقت نماید دروغگو است و وظیفه شیعیان است که آن را تکذیب کنند.



نمازی با بیان اینکه این تعیین زمان حدسیات افراد بیش نیست، تصریح کرد: صرف این که افرادی چند روایت و یا چند کتاب فارسی را بخوانند نمی توان اظهار نظر کرد و زمان ظهور را تعیین نمود و بیان این نشانه ها کار هر کسی نیست و این ادعاها کاملا غیرکارشناسی است.



تطبیق موارد و مصادیق ظهور مورد تایید نیست



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به این که نشانه های توقیت، مقدمات قریبه و بعیده ای دارد، خاطر نشان کرد: همچنین تطبیق موارد و مصادیق ظهور کاری کارشناسانه و مورد تایید نیست.



امام جمعه کاشان بر لزوم آگاهی از نیت تولیدکنندگان مجموعه مستند ظهور نزدیک است،‌ تاکید کرد و افزود: اگر این حرکت برخی افراد، موجب انحراف و رواج مفاسد در جامعه شود، مدعی العموم یا دادستان می‌تواند وارد قضیه شود و از آنان شکایت نماید.



وی ادامه داد: باید تهیه کنندگان و افرادی که در تولید این مجموعه دخالت داشتند، خواسته شوند و از نیت آنها اطلاع حاصل شود چرا که گاهی این کار از روی ناآگاهی، سادگی و یا عشق به امام زمان(عج) صورت گرفته و یا نه، ‌ممکن است جریانی سیاسی در پشت پرده باشد.



نمازی در پایان خاطر نشان کرد: اگر از تولید این برنامه، قصد سوء استفاده و نیت مجرمانه در کار بوده باشد باید تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.

