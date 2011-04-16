حجت ‌الاسلام مهاجریان در گفتگو با خبرنگار مهر در طبس اظهار داشت: مدتهاست مستندی با عنوان "ظهور بسیار نزدیک است" به صورت گسترده در سراسر کشور و از جمله در شهرستان طبس توزیع می ‌شود که با توجه به پرسشهای مکرر مردم در مورد صحت و سقم این مستند لازم است در این ارتباط توضیحاتی ارائه شود.

وی با بیان اینکه در این مستند ادعا می ‌شود که ملزومات و علائم ظهور حضرت امام زمان (عج) به‌ طور کامل محقق شده و ظهور بسیار نزدیک است خاطرنشان کرد: مطالب این مستند مورد تردید است و همه مراجع، علما و روحانیان بارها نسبت به اینگونه تبلیغات اظهار نگرانی کرده ‌اند.

امام جمعه طبس یادآور شد: البته همه مسلمانان همواره در انتظار ظهور حضرت صاحب الزمان (عج) بوده و برای نزدیک شدن فرج دعا می ‌کنند اما در این مستند مسائل به گونه‌ ای مطرح شده که با تعیین مصداق، نتیجه ‌گیری قطعی می ‌کند که ظهور در آینده بسیار نزدیک انجام می ‌شود.

وی با اشاره به اینکه هیچکس نمی‌ تواند برای ظهور امام زمان (عج) زمان تعیین کند به بیان سخنانی از حضرت امام صادق (ع) در این زمینه پرداخت که می ‌فرمایند: "اگر کسی برای ظهور امام زمان (عج) زمان تعیین کند بدون واهمه آن را تکذیب کنید."

مهاجریان افزود: همچنین امام صادق (ع) فرموده‌اند: "آنهایی که برای ظهور امام زمان (عج) وقت تعیین می‌کنند، دروغگو هستند".

وی تصریح کرد: از نظر روایات هر مطلبی که بخواهد با تعیین مصداق قطعی برای ظهور حضرت امام زمان (عج) وقت تعیین کند به طور قطع مردود است.

در مستند "ظهور بسیار نزدیک است"، بر اساس روایات غیرمتقن، ملزومات و نشانه‌ های ظهور و تحولات کشورهای مختلف خاورمیانه و انقلاب اسلامی ایران در عصر ظهور بررسی و برای شخصیتهای عصر ظهور نظیر سید خراسانی، سید یمانی، شعیب بن صالح، سفیانی، دجال و عبدالله عربستان مصداق تعیین شده است.

همچنین این مستند نشان می ‌دهد که ضمن وجود 313 یار امام زمان (عج) در دوران کنونی برای همراهی ایشان اکنون جهان را ظلم و ستم فرا گرفته و زمینه برای ظهور امام عصر (عج) به ‌طور کامل مهیاست.

بررسی تحولات کشورهای ایران، عراق، یمن، مصر، فلسطین و عربستان و مرتبط نشان دادن آن با ظهور امام زمان زمان (عج) نیز از دیگر مواردی است که این مستند به آن پرداخته است.

کار توزیع مستند 75 دقیقه ‌ای "ظهور بسیار نزدیک است" از اواخر سال گذشته از طریق لوح فشرده و قرار گرفتن بر روی اینترنت به شکل گسترده آغاز شد.