ارتقای بندر شهید رجایی به رتبه 44 بزرگترین بنادر کانتینری دنیا

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی اکبر صفایی ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی که در سالن جلسات بنادر و دریانوردی هرمزگان برگزار شد، گفت: بر اساس آخرین رده بندی منتشر شده توسط معتبرترین مجله بین المللی حوزه دریا و حمل و نقل دریایی که چند روز پیش منتشر شد، رتبه جهانی بندر شهید رجایی در بین بزرگترین بنادر کانتینری دنیا از جایگاه 47 به رتبه 44 رسیده است.

وی گفت: بندر شهید رجایی با سرعت در حال حرکت به سمت بنادر هاب منطقه است و در این راستا اقدامات و طرحهای بسیاری در این بندر دست اقدام است.

وی با اشاره به رشد چشمگیر سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بندر گفت: طی سال گذشته بیش از دو هزار و 500 میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذاری در قالب 46 پروژه با بخش خصوصی منعقد شد که این امر نوید بخش حرکت شتابان این بخش به سمت هاب منطقه ای می باشد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ابراز امیدواری کرد در سال جاری بیش از پنج هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در این بندر جذب شود.

صفایی روند احداث فاز دوم طرح توسعه را تشریح کرد و گفت: در کنار اجرای فاز دوم و سوم، قصد داریم به لحاظ دریایی بندر شهید رجایی را گسترش دهیم تا بتوانیم نیازهای این بندر را طی بلندمدت مرتفع نماییم.

وی با تاکید بر بی اثر بودن تحریمها بر فعالیت این بندر گفت: عمده هدف دور جدید تحریمها فشار بر حمل و نقل دریایی بوده، اما خوشبختانه با اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده باید گفت در حال حاضر کشتی های 39 خط کشتیرانی در بندر شهید رجایی تردد دارند و این بندر با بیش از 80 بندر در دنیا ارتباط دارد.