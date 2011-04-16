زمان جلسه هیئت موسس دانشگاه آزاد/ دستور کار جلسه هیئت موسس

حمید میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دستور کار اولین جلسه هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی در سال 90 گفت: برنامه های 5 ساله دانشگاه آزاد اسلامی و برنامه های این دانشگاه در افق 1404 در دستور کار جلسه 7 اردیبهشت ماه هیئت موسس قرار دارد.

دبیر هیئت موسس دانشگاه آزاد در پاسخ به اینکه آیا دستور کار دیگری برای این جلسه در نظر گرفته نشده است، گفت: فعلا تنها دستور کار جلسه آتی هیئت موسس دانشگاه آزاد مربوط به برنامه های 5 ساله دانشگاه آزاد است.

به گزارش مهر، هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف شده نسبت به معرفی سه نفر از اعضای این هیئت جهت عضویت در هیئت موسس دانشگاه آزاد اقدام کند تا ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد کامل شود.

بر اساس گفته های امروز شنبه 27 فروردین ماه دبیر هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی فعلا فقط برنامه های 5 ساله دانشگاه آزاد در دستور کار جلسه 7 اردیبهشت ماه هیئت موسس قرار دارد. در صورتی که معرفی سه عضو هیئت موسس دانشگاه آزاد برای هیئت امنای این دانشگاه در دستور کار جلسه آتی هیئت موسس قرار نگیرد معرفی این سه عضو به شورای عالی انقلاب فرهنگی با تعویق زمانی روبرو خواهد شد.