آمار اشتغال در گلستان نسبت به سایر استانها درست تر است!

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت پیش از ظهر شنبه در کارگروه اشتغال گلستان افزود: اشتغال موضوع اول کشور است و باید موضوع اول و اصلی مدیران نیز باشد و در خصوص اشتغال نیز مدیران باید فکر کنند و ایده بدهند.

وی ادامه داد: اشتغال فرزندان شاهد نیز در سال گذشته به خوبی پیش رفت و در سال 89 تعداد 520 نفر از فرزندان شهدا وارد دستگاهها شدند.

وی تصریح کرد: فرزندان شهدا و جانبازان باید شغل رسمی و دولتی داشته باشند.



استاندار گلستان گفت: در سال 90 برای بخش اشتغال کشور سهمیه ای 30 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.

قناعت افزود: این منبع خارج از منابع داخلی بانکهای استان است و سبب ایجاد وضعیتی مطلوب تر از سال گذشته در بخش اشتغال در استان خواهد شد.

وی اظهار داشت: از موضوعات اصلی کشور ایجاد فرصتهای شغلی است است و رهبر معظم انقلاب نیز می خواهند که این موضوع برای همه جا بیفتد.