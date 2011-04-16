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۲۷ فروردین ۱۳۹۰، ۱۳:۲۴

آمار اشتغال در گلستان نسبت به سایر استانها درست تر است!

آمار اشتغال در گلستان نسبت به سایر استانها درست تر است!

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان با بیان اینکه در سال قبل، اولین استانی که قبل از ارزیابی های تهران به ارزیابی خود دست زد گلستان بود، تاکید کرد: به طور قطع می توانم بگویم که آمار اشتغال استان به نسبت سایر استانها درست تر است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت پیش از ظهر شنبه در کارگروه اشتغال گلستان افزود: اشتغال موضوع اول کشور است و باید موضوع اول و اصلی مدیران نیز باشد و در خصوص اشتغال نیز مدیران باید فکر کنند و ایده بدهند.

وی ادامه داد: اشتغال فرزندان شاهد نیز در سال گذشته به خوبی پیش رفت و در سال 89 تعداد 520 نفر از فرزندان شهدا وارد دستگاهها شدند.
 
وی تصریح کرد: فرزندان شهدا و جانبازان باید شغل رسمی و دولتی داشته باشند.

استاندار گلستان گفت: در سال 90 برای بخش اشتغال کشور سهمیه ای 30 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.
 
قناعت افزود: این منبع خارج از منابع داخلی بانکهای استان است و سبب ایجاد وضعیتی مطلوب تر از سال گذشته در بخش اشتغال در استان خواهد شد.
 
وی اظهار داشت: از موضوعات اصلی کشور  ایجاد فرصتهای شغلی است است و رهبر معظم انقلاب نیز می خواهند که این موضوع برای همه جا بیفتد. 
کد مطلب 1289848

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