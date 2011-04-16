92 درصد شهرکهای صنعتی گلستان گازدار شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید علی پورنبوی پیش از ظهر شنبه در بازدید از شهرک صنعتی کردکوی، گازرسانی به شهرک ها و نواحی صنعتی را به عنوان یکی از این اقدامات برشمرد.

وی گفت: همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، نهضت گازرسانی به شهرک ها و نواحی صنعتی آغاز شد.

فرماندار کردکوی در این بازدید از تلاش ها و فعالیت های شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان قدردانی کرد و گفت: برای توسعه کمی و کیفی شهرک ها فعالیت های خوبی طی سالهای اخیر صورت گرفته است.



رمضانعلی الیاسی ادامه داد: شهرستان کردکوی قابلیت های زیادی دارد که بدون تردید سرمایه گذاری در شهرک ها و ناحیه صنعتی سودآور است.



22 شهرک و ناحیه صنعتی در گلستان وجود دارد.