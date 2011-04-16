  1. استانها
  2. گلستان
۲۷ فروردین ۱۳۹۰، ۱۳:۳۸

92 درصد شهرکهای صنعتی گلستان گازدار شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گلستان گفت: تا پایان سال قبل 92 درصد شهرکها و نواحی صنعتی استان گازدار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید علی پورنبوی پیش از ظهر شنبه در بازدید از شهرک صنعتی کردکوی، گازرسانی به شهرک ها و نواحی صنعتی را به عنوان یکی از این اقدامات برشمرد.

وی گفت: همزمان با  اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، نهضت گازرسانی به شهرک ها و نواحی صنعتی آغاز شد.

فرماندار کردکوی در این بازدید از تلاش ها و فعالیت های شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان قدردانی کرد و گفت: برای توسعه کمی و کیفی  شهرک ها فعالیت های خوبی طی سالهای اخیر صورت گرفته است.

رمضانعلی الیاسی ادامه داد: شهرستان کردکوی قابلیت های زیادی دارد که بدون تردید سرمایه گذاری در شهرک ها و  ناحیه صنعتی سودآور است.

22 شهرک و ناحیه صنعتی در گلستان وجود دارد.
