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۲۷ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۱۱

سال گذشته/

مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی به دو میلیون سئوال پاسخ داد

مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی به دو میلیون سئوال پاسخ داد

قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی گفت: در سال گذشته به بیش از ۲ میلیون سوال رسیده به این مرکز پاسخ داده شده است.

حجت الاسلام علی مخدوم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به فعالیت‌های مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی اظهار داشت: در سال گذشته این مرکز به دو میلیون سئوال پاسخ داده است.

وی در ادامه با اشاره به تاسیس این مرکز در سال ۱۳۸۶ بیان کرد: این مرکز به شکل تخصصی سئوالهای دینی را از طریق ۳ مسیر پاسخگویی مکتوب، تلفن و فضای سایبری پاسخ می‌هد.

پاسخگویی روزانه به 10 هزار سوال

رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی با بیان اینکه این مرکز روزانه به ۱۰ هزار سئوال پاسخ می‌دهد عنوان کرد: بیش از ۶ هزار مورد از پاسخگویی‌ها مربوط به تماس‌های تلفنی است.

وی در ادامه با اشاره به بهره گیری این مرکز از فضای اینترنت جهت پاسخگویی به سئوال‌ها عنوان داشت: سایت و پورتال این مرکز نیز در فضای مجازی فعال بوده و سئوالهای متقاضیان را دریافت و پاسخ را به ایمیل آنان ارسال می‌کند.

مخدوم ادامه داد: در پورتال این مرکز دو انجمن به نام کانون گفتگوی آزادی و یک انجمن به نام کانون گفتگوی دینی فعال هستند که مراجعه کنندگان پس از طرح پرسش خود چنانچه سئوال آن‌ها نیازمند بحث و گفتگو باشد می‌توانند در این انجمن‌ها عضو شوند و پاسخ سئوال خود را دریافت کنند.

حضور مرکز در جوامع مجازی ایرانیان

وی در ادامه با اشاره به حضور این مرکز در جوامع مجازی ایرانیان بیان کرد: این مرکز به عنوان مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی حضوری فعالی را در این جوامع دارد که استقبال خوبی نیز از آن شده است.

مخدوم در ادامه به خدمات مشاوره‌ای این مرکز اشاره داشت و عنوان کرد: کار‌شناسان این حوزه علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی از حوزه علمیه در زمینه مسائل روان‌شناختی نیز دارای مدرک تحصیلی هستند.

وی در باره بیشتری سئوالهایی که از این مرکز پرسیده می‌شود بیان کرد: بیشتر سئوالات مربوط به مسائل اعتقادی و احکام است.

70 درصد مخاطبان از جوانان هستند

رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی با بیان اینکه بیشترین مخاطبان این نهاد را جوانان تشکیل می‌دهند ابراز داشت: بالای ۷۰ درصد از مخاطبان این مرکز جوانان هستند و ۸۰ درصد از مخاطبان نیز دارای تحصیلات لیسانس بوده و یا در مقطع لیسانس در حال تحصیل هستند.

وی در پایان عنوان داشت: شماره تلفن ۰۹۶۴۰ جهت پاسخگویی به سئوالات فعال است و همچنین سایت این مرکز با عنوان www.pasokhgoo.ir نیز آماده دریافت سئوالات مخاطبان است.
کد مطلب 1289861

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