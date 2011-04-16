کارگروه اطلاع رسانی آزادسازی بافت فرسوده سمنان ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عباس رهی پیش از ظهر شنبه در نشست ساماندهی بافت فرسوده شهر سمنان در آستانه مبارکه امام زاده یحیی(ع) این شهر گفت: باید بر اساس طرح جامعی که شهرداری ارائه می دهد تمام بخش ها همکاری لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه باید با ایجاد کارگروه اطلاع رسانی در بازسازی بافت فرسوده سمنان تسریع شود، گفت: تمام فعالیت های ساماندهی بافت فرسوده سمنان باید با مرکزیت شهرداری سمنان انجام شود.

استاندار سمنان از ایجاد مجتمع فرهنگی، مذهبی و گردشگری در بافت قدیم شهر سمنان خبر داد و گفت: برای ساخت مجتمع های بزرگ مذهبی، فرهنگی و اجتماعی باید کنسرسیومی تشکیل شود و این کنسرسیوم برای ساخت و سرمایه گذاری اقدام کند.

وی بر حفظ هویت معماری این بافت در بازسازی ها تاکید کرد و گفت: حفظ حقوق شهروندان ساکنان این بافت باید رعایت شده و امنیت، بهداشت، رفاه و آسایش مردم این منطقه نیز باید مورد توجه باشد.

رهی اضافه کرد: آزادسازی ها قطعات مشخص شده توسط شهرداری سمنان با دستور و هماهنگی دادستانی انجام می شود.

استاندار سمنان بر پیروی از اجرای آزاد سازی بافت فرسوده سمنان بر اساس طرح جامع برای ساماندهی و بازسازی بافت فرسوده سمنان تاکید کرد و گفت: هرگونه ناهماهنگی و دوباره کاری باعث ضرر و خسران می شود.

وی همچنین بر آزاد سازی حریم امام زاده یحیی(ع) سمنان تاکید کرد و گفت: آزاد سازی حریم این امام‌ زاده امری بسیار مهم و ضروری است.