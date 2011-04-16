اردبیل با کمبود مراکز درمانی و بهداشتی روبرو است

سید حسین صابری روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: در دور سوم سفر هیئت دولت به استان ایجاد فضاهای بهداشتی و درمانی مورد نیاز سرعت بیشتری به خود گرفته، اما هنوز هم کمبود هایی در این زمینه وجود دارد.

وی با بیان اینکه کار احداث بیمارستان پارس آباد و شهر اردبیل به پایان رسیده است، اضافه کرد: با توجه به جمعیت و نیازهای مردم این شهرستانها باید به تعداد بیمارستانهای موجود افزوده شود.

استاندار اردبیل ابراز داشت: با در نظر گرفتن سیاست دولت در اتمام کار ایجاد خانه های بهداشت در سطح کشور، استان اردبیل 24 خانه بهداشت کم داشت که از سال گذشته کار احداث آنها آغاز شده است.

رئیس شورای سلامت استان اردبیل با تاکید بر ضرورت تسریع در احداث این خانه های بهداشت در سطح استان افزود: با این حال مرکز استان که جمعیت بیشتری دارد، هنوز 14 پایگاه و خانه بهداشت کم دارد.

وی از مطالعه روی نیازهای واحدهای بهداشتی و درمانی استان خبر داد و خاطر نشان کرد: این مطالعات در شناسایی کمبودها، ارائه راهکار و رساندن فضاهای بهداشتی و درمانی به شاخصهای استاندارد کشوری کمک می کند.

وی با اشاره به اهمیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص در محیطهای درمانی و بهد اشتی تصریح کرد: استان اردبیل با برگزاری آزمون استخدامی برای به کارگیری 440 نفر در حوزه های درمانی و بهداشتی این کمبود را حل کرده است و در صورت نیاز ضروری است به رفع این نیاز مهم اقدام شود.