42 هزار مسکن روستایی در کهگیلویه وبویراحمد غیرمقاوم هستند

محمد خانی نوذری درگفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: یکی از سیاستهای اصلی این بنیاد مقاوم سازی بافت فرسوده مسکن روستایی است که از سال 84 تاکنون14 هزار و 500مسکن روستایی در استان مقاوم سازی شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: تا پایان برنامه پنجم توسعه تمامی بافتهای فرسوده مسکن روستایی مقاوم سازی شود.

نوذری بیان کرد: تاکنون از محل حساب 100 امام و خیرین مسکن ساز، 600 واحد مسکونی برای محرومین و نیازمندان ساخته شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان افزود: یک هزار و 500واحد مسکونی دیگر نیز در دست اجراست که پیش بینی می شود تا پایان سال به نیازمندان ومحرومین واگذار شود.

وی همچنین اجرای طرح هادی روستایی را یکی از اولویتهای مهم کاری در سال جاری عنوان کرد و گفت: در صورت اختصاص و تأمین اعتبار لازم این مهم در سال جاری اجرا می شود.

نوذری، بهسازی و نوسازی 26 هزار واحد مسکن روستایی، معرفی هفت هزار و 151 نفر به بانک های عامل جهت ساخت مسکن روستایی، ساخت 487واحد مسکن مهر شهری، اجرای 211 طرح هادی روستایی و صادر کردن بیش از 25 هزار جلدسند مالکیت مسکن روستایی را از مهمترین اقدامات بنیاد مسکن در سال گذشته عنوان کرد.