به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر دهقان پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای تحلیل سیاسی سپاه کربلا با اشاره به فتنه های عدیده ضد انقلاب در خارج و داخل کشور افزود: ضد انقلاب در صدد طراحی فتنه جبهه سبز دوم است.

وی خاطرنشان کرد: در طراحی جدید اقشار منفی متنوع نظیر خوانندگان مبتذل بکارگیری می شود.

دهقان اضافه کرد: برای مقابله با طراحی جدید ضد انقلاب، بصیرت دینی، وحدت اسلامی و اطاعت از ولایت فقیه و رهبری زمان نقش تعیین کننده و تاثیر گذاری دارد.

مسئول سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به بیداری جهان اسلام اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران ره آموز همه مجاهدانی است که در طریق الله مبارزه می کنند.

مازندران 10 هزار شهید در دوران انقلاب تقدیم اسلام کرده است.