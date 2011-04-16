دسترسی به اینترنت هوشمند در لرستان امکان پذیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، مسیب قبادیان در این رابطه اظهار داشت: مردم استان لرستان از این پس بدون نیاز به خرید کارت اینترنت تنها با گرفتن شماره 9724200می‌توانند به اینترنت وصل ‌شوند.

وی افزود: برای استفاده از اینترنت هوشمند نیاز به وارد کردن نام کاربری و رمز عبور جهت اتصال به شبکه اینترنت نیست و تنها با گرفتن شماره فوق می‌توان به آسانی به اینترنت وصل شد.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان با بیان اینکه پهنای باندی که در اختیار استفاده کننده قرار می‌گیرد حدود 64 کیلوبایت است، خاطرنشان کرد: برای فعال کردن اینترنت آسان در استان در آینده شرکت مخابرات استان آمادگی عقد قرارداد با کلیه شرکتهای isp در سطح استان را دارد.

قبادیان یادآور شد: تمام مشترکان تلفن ثابت در استان اعم از شهری و روستایی می‌توانند با گرفتن شماره یاد شده از اینترنت به صورت شبانه روزی و 24 ساعته استفاده کنند.

وی بیان کرد: هزینه استفاده از اینترنت به صورت ثانیه‌ای محاسبه می‌ شود و بابت استفاده از اینترنت در هر 60 ثانیه، 40 ریال محاسبه و به قبوض تلفن اضافه می‌گردد، که به تناسب بازار با تصمیم هیئت مدیره قابل تغییر است.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان خاطرنشان کرد: اینترنت آسان برای آن دسته از افرادی که می‌خواهند به آسانی به اینترنت وصل شوند بسیار مفید است چرا که اینترنت هوشمند ضمن آسان بودن در دسترسی به آن از تردد اضافه و کاهش هزینه رفت و آمد مردم کم می‌کند و به همین نسبت بار ترافیک شهری را کاهش می‌دهد.

وی ابراز امیدواری کرد که تمام سازمانها و شرکتها امکاناتی در اختیار مردم قرار دهند که برای هر کاری غیرضروری از خانه خارج نشوند.

قبادیان با بیان اینکه در حال حاضر مردم می‌توانند از طریق تلفن، نمابر، عابر بانک و تلفن همراه قبض آب، برق، گاز و تلفن خود را پرداخت کنند، یادآور شد: اگر شرکتهای دولتی، سازمانها و نهادها مایل به استفاده از اینترنت آسان نیستند می‌توانند برخی و یا کلیه تلفنهای خود را طی نامه‌ای کتبی به این شرکت اعلام کنند تا نسبت به مسدود کردن استفاده از اینترنت اقدام شود.