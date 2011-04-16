هرمزگان به جمع تولید کنندگان بزرگ فولاد پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو هیئت عامل و سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با اعلام این خبر تصریح کرد: عملیات احداث این طرح ملی که در خرداد 1385 شروع شده بود، با تلاش و همت تکنیسین ها ، ‌کارشناسان و کارگران شرکتهای پیمانکاری، ‌مشاور و کارفرما در مدت بیش از 4 سال به اتمام رسید و روز جمعه 26 فروردین ماه بهره برداری آزمایشی را آغاز کرد.

به گفته محمد مسعود سمیعی نژاد ، ‌این مجتمع با راهبری شرکتهای داخلی و مشارکت شرکت های خارجی با هدف تولید 1.5 میلیون تن تختال(اسلب) عریض ‌به اجرا در آمد که از نظر سرعت ساخت مجتمع های بزرگ صنعتی، در نوع خود کم نظیر محسوب می شود.



مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه درباره ویژگی های محصول تولیدی در فولاد هرمزگان اظهار داشت: شمش های این مجتمع به طول 6 تا 12 متر و عرض 90 سانتی متر تا 2 متر و ضخامت 20 تا 25 سانتی متر است که از نظر ابعاد ساخت در خاورمیانه بی نظیر به شمار می آیند.



سمیعی نژاد ادامه داد: با بهره برداری کامل از این مجتمع بزرگ فولادی ، ‌استان هرمزگان بعد از استانهای اصفهان و خوزستان به قطب سوم فولاد کشور تبدیل می شود و انتظار می رود به سرعت مرحله تولید آزمایشی پشت سر گذاشته و در هفته های آینده تولید صنعتی آغاز شود.

وی همچنین اظهار داشت: برای سال جاری میزان تولید مجتمع فولاد هرمزگان 800هزار تن برنامه ریزی شده است که این برنامه با پشتیبانی فنی و مهندسی شرکت فولاد مبارکه محقق خواهد شد.