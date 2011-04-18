دومین جشنواره موسیقی دانشجویان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره از برگزاری این جشنواره در حوزه موسیقی اصیل ایرانی با موضوع گروه نوازی و با هدف حمایت مادی و معنوی از گروههای موسیقی دانشجویی و معرفی استعدادهای جوان دانشجو به جامعه موسیقی برگزار می شود.

فراخوان برگزاری این جشنواره دی ماه سال گذشته به تمام دانشگاههای سراسر کشور ارسال شده بود و طبق برنامه ریزی انجام شده مجموع این آثار تا پایان این هفته مورد ارزیابی داوران دومین جشنواره گروه نوازی دانشجویان سراسر کشور قرار خواهد گرفت، هومان اسعدی ، امیر اسلامی، سیامک جهانگیری، وصال عرب زاده و رضا مهدوی از جمله داوران دومین دوره جشنواره گروه نوازی دانشجویان سراسر کشور هستند.

دومین جشنواره گروه­نوازی دانشجویان کشوردر قالب برنامه افتتاحیه، اجراهای گروه های برگزیده دانشجویی، کارگاه­های پژوهشی در رابطه با مبحث گروه­نوازی در موسیقی سنتی و برنامه اختتامیه به مدت 5 شب درتالار اندیشه حوزه هنری برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است نخستین جشنواره گروه­نوازی دانشجویان کشور درسال 1386 توسط دانشگاه امیرکبیر و مجامع کانون­های فرهنگی هنری کشورو با حمایت مرکز موسیقی حوزه هنری، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و دفتر موسیقی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی درتالاراندیشه حوزه هنری برگزار شد.

