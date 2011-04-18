دومین جشنواره موسیقی دانشجویان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره از برگزاری این جشنواره در حوزه موسیقی اصیل ایرانی با موضوع گروه نوازی و با هدف حمایت مادی و معنوی از گروههای موسیقی دانشجویی و معرفی استعدادهای جوان دانشجو به جامعه موسیقی برگزار می شود.
فراخوان برگزاری این جشنواره دی ماه سال گذشته به تمام دانشگاههای سراسر کشور ارسال شده بود و طبق برنامه ریزی انجام شده مجموع این آثار تا پایان این هفته مورد ارزیابی داوران دومین جشنواره گروه نوازی دانشجویان سراسر کشور قرار خواهد گرفت، هومان اسعدی ، امیر اسلامی، سیامک جهانگیری، وصال عرب زاده و رضا مهدوی از جمله داوران دومین دوره جشنواره گروه نوازی دانشجویان سراسر کشور هستند.
دومین جشنواره گروهنوازی دانشجویان کشوردر قالب برنامه افتتاحیه، اجراهای گروه های برگزیده دانشجویی، کارگاههای پژوهشی در رابطه با مبحث گروهنوازی در موسیقی سنتی و برنامه اختتامیه به مدت 5 شب درتالار اندیشه حوزه هنری برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است نخستین جشنواره گروهنوازی دانشجویان کشور درسال 1386 توسط دانشگاه امیرکبیر و مجامع کانونهای فرهنگی هنری کشورو با حمایت مرکز موسیقی حوزه هنری، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و دفتر موسیقی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی درتالاراندیشه حوزه هنری برگزار شد.
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