به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ابوالحسن وحیدی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری درگز از کسب رتبه دوم درگز در پیشرفت پروژه های عمرانی خبر داد و اظهار داشت: سال گذشته دوران شکوفایی پروژه های عمرانی در شهرستان درگز به ویژه روستاها بوده است.

وی ادامه داد: در طول پنج سال گذشته سه هزار و 700 واحد مسکونی در سطح شهر درگز بهسازی و مقاوم سازی شده است که این رقم قبل از دولت نهم حدود دو هزار واحد بوده است.

وحیدی همچنین خاطرنشان کرد: تمامی پروژه های مربوط به سفرهای ریاست جمهوری و هیئت دولت به درگز به بهره برداری رسیده است.

وحیدی ادامه داد: در حال حاضر تعداد 102 روستا با جمعیتی بالغ بر 28 هزار نفر در شهرستان درگز تحت پوشش خدمات آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی قرار دارند.

به گفته وی، شاخص برخورداری روستاییان در این شهرستان شمالی خراسان رضوی به 87.95 درصد رسیده است.

فرماندار درگز همچنین از آغاز مطالعات خط آهن لطف آباد به قوچان خبر داد.

