کلانتری ویژه زنان در کرمان فعال می شود

سردار حسین چناریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: کلانتری های ویژه بانوان می توانند نقش مهمی در حوزه پلیس داشته باشند که به همین دلیل این بخش در کرمان نیز به زودی راه اندازی خواهد شد.

وی تصریح کرد: راه اندازی این نوع کلانتری ها در دستور کار پلیس ناجا است و اگر احساس شود در استان نیز نیاز است این مرکز راه اندازی شود فعال خواهدشد که به نظر می رسد با توجه به نیاز استان به زودی شاهد فعال شدن کلانتری ویژه زنان باشیم.

رئیس پلیس استان کرمان افزود: همایش علمی ترافیک و راهکارهای ایمنی 31 فروردین ماه به مدت دو روز و با حضور 800میهمان از سراسر کشور و در چهار محور انسانی، محیط، زیرساختها و وسیله نقلیه در دانشگاه هایتک کرمان برگزار می شود.

سردار چناریان یادآورشد: در این همایش از دید علمی مسائل و مشکلات ترافیک و راهکارهایی برای ایمن بخشی آن ارائه می شود.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که در استان با آن درگیریم مسئله نقاط حادثه خیز است که در این همایش نظرات علمی در این خصوص مطرح خواهدشد.

وی تاکید کرد: جاده ماهان به بم از سه راهی دارزین تا سه راهی راین یکی از نقاط حادثه خیز اولویت دار استان است که با توجه به حجم ترفیکی که در این جاده وجود دارد نیاز به رسیدگی دارد.

این مسئول امنیتی افزود: با پی گیری های انجام شده این جاده در قسمت سه ر اهی راین به دارزین که تک باند بود در سال 90دارای باند دوم می شود و حجم زیادی از تصادفات و تلفات رانندگی در استان کم خواهد شد.

وی همچنین گفت: یکی از جرایمی که در استان قابل توجه است سرقت است که از نظر برخورد و دستگیری سارقین در سال 89 نسبت به مورد سال قبل 37درصد افزایش دستگیری داشتیم.

وی افزود: البته علی رغم افزایش دستگیری با افزایش وقوع سرقت در استان نیز مواجه هستیم که در بخشی از این سرقت ها مردم هم مقصرند چرا که ایمنی در نگهداری از اموال خود را رعایت نمی کنند.

سردار چناریان ادامه داد: 32درصد سارقین استان تکرار جرم دارند گاهی اوقات دو یا چهار بار و حتی هفت بار وقوع سرقت از یک نفر ثبت می شود، نمی خواهیم بگوییم برخورد قضایی نامناسب است چرا که آنها نیز طبق قانون عمل می کنند ولی می توان گفت بعضی جاهها ضعف قانونی داریم.

وی گفت: در نوروز امسال شاهد کاهش 12درصدی تلفات تصادفات در حوزه درون شهری بودیم که در حوزه برون شهری تنها یک درصد کاهش را شاهد بودیم ولی در اسفندماه 89 با 31 نفر کاهش آمار تلفات جز سه استان برتر کشور بودیم.