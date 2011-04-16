به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم "جنایت و مکافات" اقتباسی از اثر داستایوفسکی است و گرچه تاکنون برداشت‌های مختلفی از آن در سینمای دنیا و البته در سینمای ایران نیز شده است، اما اکنون در این فیلم سعی شده است تا علاوه بر وفاداری به متن اصلی، شرقی و ایرانی بودن شخصیت اصلی داستان (راسکولینکف) را در فیلم به عنوان وجه تمایز رعایت کند، چرا که انسان شرقی و البته ایرانی به راحتی شخصیت‌های غربی نمی‌توانند مرتکب جنایت شوند و شاید وجه عاقبت اندیشی (مکافات) آن بر جنایت غلبه کند.

این فیلم در راستای حمایت از ساخت فیلم‌های فرهنگی، در گروه فیلم و نمایش شبکه چهار ساخته می‌شود. فیلمنامه "جنایت و مکافات" را که قرار است از اواسط اردیبهشت کلید زده شود، جابر قاسمعلی نوشته و عباس رافعی کارگردانی و تهیه‌کنندگی آن را بر عهده دارد.