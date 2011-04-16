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۲۷ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۳۰

اجرای طرح تغییر کاربری اراضی شیبدار در 210 روستای گلستان

اجرای طرح تغییر کاربری اراضی شیبدار در 210 روستای گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: مجری طرح تغییر کاربری اراضی شیبدار گلستان گفت: تاکنون طرح تغییر کاربری اراضی شیبدار و کم بازده در 210 روستای استان اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امرالله ممشلو ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در مدت کمتر از هشت سال از شروع اجرای این طرح 20 هزار هکتار باغات مثمر ( زیتون ، گردو ، فندق ، توت و ...) در اراضی شیبدار و کم بازده استان اجرا شد.

وی اظهار داشت: 11 هزار نفر در اجرای این طرح در منطاق مختلف استان مشارکت داشتند.
 
مجری طرح تغییر کاربری اراضی شیبدار گلستان گفت: کاربری نامناسب و کم بازده از اراضی زراعی شیبدار و بهره برداری نامناسب از این زمینها که در گذشته صورت می گرفت، باعث بروز سیل و خسارتهای فراوانی به مناطق روستایی و شهری شده است.

ممشلو افزود: اراضی شیبدار و کم بازده غیر جنگلی همه ساله با انجام عملیات زراعی نادرست مورد تخریب قرار می گیرند.

این مسئول عنوان کرد: طرح تغییر کاربری اراضی شیبدار از نظر فنی، مفید و ضروری بنظر می رسد و از نظر اقتصادی نسبت به کشت محصولات زراعی کم بازده  به ازای هر هکتار باغ درآمد خالص سالیانه هشت برابر پیش بینی شده است.

وی گفت: علاوه بر این کاهش خسارت ناشی از فرسایش سالیانه خاک را هم می توان به آن اضافه کرد.
کد مطلب 1289984

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