دومین اجلاس همکاریهای کنسولی ایران و افغانستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز دور اول مذاکرات حسن قشقاوی با تأکید بر اراده مثبت جمهوری اسلامی ایران برای حل مشکلات کنسولی اتباع افغانی، از قانونمند شدن تردد اتباع افغانی به ایران خبر داد و گفت : طرح ساماندهی اتباع افغانی تهیه شده و پس از تصویب مراجع ذیربط به اجرا در خواهد آمد.

وی با عنایت به حجم بالای مبادلات تجاری و تردد گروههای علمی و دانشگاهی و تیم های ورزشی بین دو کشور ، با ارائه تسهیلات ویزائی برای تعامل بیشتر دو ملت تأکید کرد.

جاوید لودین نیز ضمن تأکید بر اصول حسن همجواری از مهمان نوازی صمیمانه ملت ایران از اتباع افغانی تشکر و آمادگی خود را برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران جهت حل مشکلات اتباع ایرانی اعلام کرد.

در این دیدار طرفین بر ضرورت فعال نمودن نمایندگی های کنسولی در مناطق مختلف ایران و افغانستان برای تسجیل و تأئید هویتی اتباع دو کشور تأکید کردند.

این اجلاس به مدت دو روز در تهران بر پا خواهد بود.