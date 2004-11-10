نمايشگاه بين المللي نقاشي كودكان و نوجوانان ويژه صرفه جويي آب

به گزارش خبرگزاري مهر از روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان تهران هدف از برگزاري نمايشگاه مذكور ايجاد بستري فرهنگي براي كودكان و نوجوانان در خصوص گسترش فرهنگ صرفه جويي وتداوم تفكر استفاده درست از آب ، مشاركت و آشنايي مردم درحفظ و نگهداري آب و آگاهي از راههاي مناسب صرفه جويي در مصرف آب است.

براساس اين گزارش در دوازدهمين نمايشگاه نقاشي كودكان و نوجوانان بيش از 20 هزار اثر داخلي و 593 اثر از كشورهاي آلمان ، ايتاليا ، انگلستان ، سودان ، كويت ، تركيه ، ويتنام ، آمريكا ، بنگلادش ، اردن ، پاكستان ، هندوستان ، قبرس ، قزاقستان ، لهستان ، مكزيك ، لبنان و آذربايجان به دبيرخانه نمايشگاه ارسال شده كه از ميان آثار ارسالي 2 هزار اثر در معرض ديد علاقمندان قرار خواهد گرفت.

طبق اين گزارش كودكان و نوجوانان در آثار خود به موضوعاتي چون جلوگيري از اتلاف و هدر رفتن آب ، خشكسالي ، آلوده نكردن اب ، كمبود آب ، راههاي استفاده درست از آب ، اهميت و ارزش گذاري به آب پرداخته شده است.

گفتني است نمايشگاه مذكور از تاريخ 15 لغايت 19 آذر ماه سال جاري از ساعت 9 صبح لغايت 18 بعدازظهر در مركز آفرينش هاي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان واقع در خيابان دكتر فاطمي - خيابان حجاب برگزار مي شود.