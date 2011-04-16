به گزارش مهر از امپایر آنلاین این بازیگرجوان قرار است به زودی در نخستین تجربه سینمایی خود " اسب جنگی" به کارگردانی استیون اسپیلبرگ جلوی دوربین برود.



قرار است مایک نیوئل کارگردان انگلیسی نسخه ای جدید از رمان مشهور دیکنز یعنی "آرزو های بزرگ " را جلوی دوربین ببرد.در حالی که هلنا بونهام کارتر برای نقش آفرینی در این فیلم قرارداد بسته ، هیو جکمن به دلیل مشغله حرفه ای ، پیشنهاد بازی در این فیلم را رد کرده است.



در صورتی که ایروین برای بازی در این فیلم به توافق برسد ، نقش اصلی داستان یعنی پیپ به او محول خواهد شد.بونهام کارتر نیز قرار است در این فیلم نقش خانم هاویشام را بر عهده گیرد.



فیلمنامه اقتباسی این نسخه جدید از رمان " آرزو های بزرگ" را رووان جافی نوشته و نیوئل مایل است از اواخر سال جاری فیلمبرداری فیلم را آغاز کند.قرار است فیلم در سال 2012 که با جشن های دویستمین سالگرد تولد دیکنز مصادف است ، آماده نمایش شود.