شکل گیری پارادایم جدید مبتنی بر بیداری اسلامی

الف) تحولات منطقه خاورمیانه، سونامی سیاسی- اجتماعی است که در حوزه تمدنی اسلامی به طور فزاینده در حال پیشرفت میباشد. وجه مشترک تحولات خاورمیانه عبارتند از :
اول- بیداری اسلامی ملتها، نمونه ومصادیق آن را در تمرکز حرکتهای اسلامی در نمازهای جمعه، معارضه اسلامی ومخالفت مردم با نظامهای استکباری و دیکتاتوری میتوان یافت.
دوم - حضور جوانان در مرکزیت موج آزادیخواهانه و شعائر اسلامی.
سوم - حضور زنان محجبه و مسلمان عرب، در حالی که در بسیاری از کشورهای منطقه نقش اجتماعی - سیاسی زنان بشدت محدود بوده است.
چهارم - بهره برداری معارضه اسلامی از موج تحولات در راستای ارتقای دموکراسی، اسلام خواهی و معیشت جوامع.تحولات مزبور منجر به شکل گیری پارادایم جدیدی در خاورمیانه خواهد شد که از هم اینک نشانه های آن آشکار شده است.
- ما باید بپذیریم که حرکت مردم در خاورمیانه متوقف نخواهد شد، لذا در حوزه خلیج فارس، سهیم کردن مردم در قدرت سیاسی و تبدیل حکومتهای پادشاهی و خاندانی به "پادشاهی مشروطه" میتواند راهکار مناسبتری باشد.
ج) مشکل اساسی سیاسیون و استراتژیستهای عرب و غرب در حوزه روابط بینالملل و در قبال تحولات منطقه این است که:
- نظام سلطه و حکومتهای محلی فاقد درک صحیحی از تحولات و خیزش اسلامی منطقه هستند.
- آمریکا و غرب طی دهههای گذشته "حاکمان عرب" را بیش از اندازه دیدند، اما "مردم" را مطلقا "ندیدند" در نتیجه فاقد درک جامعهشناختی از منطقه تمدنی- اسلامی خاورمیانه میباشند و نمیتوانند تئوری مناسبی را برای رفتار کنونی مردم ارائه نمایند.
- سردرگمی برخی از حکام منطقه به مرحلهای رسیده که نظامیان سعودی اکنون با روشهای مشابه رژیم صهیونیستی در حال قلع و قمع مردم مسلمان بحرین میباشند. آنان درعمل حاکمیت بحرین را نادیده انگاشته و در این کشور دارای اکثریت شیعی به تاخت و تاز پرداختهاند.آمریکا و انگلیس نیزعملاً با وضعیت موجود همراهی نمودهاند. اکنون مردم بحرین توسط شورای نظامی متشکل از مقامات نظامی و امنیتی سعودی، امارات و بحرین و مشاوران آمریکایی و انگلیسی سرکوب میشوند. اخراج دسته جمعی معترضین از کار، یورش شبانه به منازل شیعیان، دستگیری، شکنجههای نامتعارف و منجر به قتل، تفتیش عقاید، کشتار شیعیان با گلوله مستقیم و در زندانها، هتک حرمت اماکن مقدس دینی و تخریب کامل مساجد، تجاوز به برخی زنان و دختران معترض ازجمله اقدامات کمیته نظامی مزبورمیباشد. این رفتارها آنقدرخشن و مستبدانه است که حتی روزنامه نیویورک تایمز در هفته گذشته مینویسد : "وضعیت آنقدر وخیم شده که بخشی از گروههای مخالف که قبلاً نظر مساعدی نسبت به اصلاحات داشتند، اکنون با پیوستن به دیگر گروهها درصدد مسلح شدن برآمدهاند."
- علیرغم رفتار متعارض آمریکا و انگلیس در تحولات خاورمیانه و سرکوبهای خشن در منطقه خاورمیانه و از جمله یمن، لیبی و بحرین، "مردم" با استمداد از اعتقادات اسلامی و آزادیخواهانه، حرکت رو به جلوی خود را ادامه میدهند.
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نگارش: حسین امیرعبداللهیان
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