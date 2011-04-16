شکل گیری پارادایم جدید مبتنی بر بیداری اسلامی

الف) تحولات منطقه خاورمیانه، سونامی سیاسی- اجتماعی است که در حوزه تمدنی اسلامی به طور فزاینده در حال پیشرفت می‌باشد. وجه مشترک تحولات خاورمیانه عبارتند از :



اول- بیداری اسلامی ملتها، نمونه ومصادیق آن را در تمرکز حرکت‌های اسلامی در نمازهای جمعه، معارضه اسلامی ومخالفت مردم با نظام‌های استکباری و دیکتاتوری می‌توان یافت.



دوم - حضور جوانان در مرکزیت موج آزادیخواهانه و شعائر اسلامی.



سوم - حضور زنان محجبه و مسلمان عرب، در حالی که در بسیاری از کشورهای منطقه نقش اجتماعی - سیاسی زنان بشدت محدود بوده است.

چهارم - بهره‌ برداری معارضه اسلامی از موج تحولات در راستای ارتقای دموکراسی، اسلام‌ خواهی و معیشت جوامع.تحولات مزبور منجر به شکل گیری پارادایم جدیدی در خاورمیانه خواهد شد که از هم اینک نشانه های آن آشکار شده است.

ب) "مارتین ایندیک" سفیر سابق امریکا در تل ‌آویو و طراح استراتژی مهار دوگانه آمریکا در مورد جمهوری اسلامی ایران و عراق، طی مقاله‌ای در نیویورک ‌تایمز می‌نویسد:



- شرایط حکومت عربستان سعودی بحرانی است. همسایگان این کشور شامل یمن، بحرین و اردن با خیزش جدی مردمی روبه‌ رو هستند. حسنی مبارک، متحد سعودی سقوط کرده و در عراق نیز حکومتی دموکراتیک و دارای اکثریت شیعی حاکم است.



- اوباما برای حفظ تعادل قیمت نفت چاره‌ ای اندیشیده که مشتمل بر حمایت از حکومت آل ‌سعود و نادیده گرفتن سرکوب شیعیان در عربستان و بحرین می‌باشد، یعنی این کشور را از اجرای حقوق بین‌الملل مستثنی نموده است. اما نه این روش اوباما و نه اختصاص یکصد میلیارد دلار ملک عبدالله سعودی برای ایجاد اشتغال مشکل را حل نخواهد کرد.



- ما باید بپذیریم که حرکت مردم در خاورمیانه متوقف نخواهد شد، لذا در حوزه خلیج فارس، سهیم کردن مردم در قدرت سیاسی و تبدیل حکومت‌های پادشاهی و خاندانی به "پادشاهی مشروطه" می‌تواند راهکار مناسبتری باشد.



ج) مشکل اساسی سیاسیون و استراتژیست‌های عرب و غرب در حوزه روابط بین‌الملل و در قبال تحولات منطقه این است که:



- نظام سلطه و حکومت‌های محلی فاقد درک صحیحی از تحولات و خیزش اسلامی منطقه هستند.



- آمریکا و غرب طی دهه‌های گذشته "حاکمان عرب" را بیش از اندازه دیدند، اما "مردم" را مطلقا "ندیدند" در نتیجه فاقد درک جامعه‌شناختی از منطقه تمدنی- اسلامی خاورمیانه می‌باشند و نمی‌توانند تئوری مناسبی را برای رفتار کنونی مردم ارائه نمایند.



- سردرگمی برخی از حکام منطقه به مرحله‌ای رسیده که نظامیان سعودی اکنون با روش‌های مشابه رژیم صهیونیستی در حال قلع و قمع مردم مسلمان بحرین می‌باشند. آنان درعمل حاکمیت بحرین را نادیده انگاشته و در این کشور دارای اکثریت شیعی به تاخت و تاز پرداخته‌اند.آمریکا و انگلیس نیزعملاً با وضعیت موجود همراهی نموده‌اند. اکنون مردم بحرین توسط شورای نظامی متشکل از مقامات نظامی و امنیتی سعودی، امارات و بحرین و مشاوران آمریکایی و انگلیسی سرکوب می‌شوند. اخراج دسته ‌جمعی معترضین از کار، یورش شبانه به منازل شیعیان، دستگیری، شکنجه‌های نامتعارف و منجر به قتل، تفتیش عقاید، کشتار شیعیان با گلوله مستقیم و در زندان‌ها، هتک حرمت اماکن مقدس دینی و تخریب کامل مساجد، تجاوز به برخی زنان و دختران معترض ازجمله اقدامات کمیته نظامی مزبورمی‌باشد. این رفتارها آنقدرخشن و مستبدانه است که حتی روزنامه نیویورک تایمز در هفته گذشته می‌نویسد : "وضعیت آنقدر وخیم شده که بخشی از گروه‌های مخالف که قبلاً نظر مساعدی نسبت به اصلاحات داشتند، اکنون با پیوستن به دیگر گروه‌ها درصدد مسلح شدن برآمده‌اند."



- علیرغم رفتار متعارض آمریکا و انگلیس در تحولات خاورمیانه و سرکوب‌های خشن در منطقه خاورمیانه و از جمله یمن، لیبی و بحرین، "مردم" با استمداد از اعتقادات اسلامی و آزادیخواهانه، حرکت رو به جلوی خود را ادامه می‌دهند.