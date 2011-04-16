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۲۷ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

مهلت شرکت در مسابقه طراحی پوستر جشنواره فیلم شهر تمدید شد

مهلت شرکت در مسابقه طراحی پوستر جشنواره فیلم شهر تمدید شد

زمان شرکت در بخش مسابقه طراحی پوستر جشنواره بین المللی فیلم شهر به دلیل افزایش متقاضیان تا پنجم اردیهشت ماه سال جاری تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در نظر دارد پوستر این رویداد سینمایی را از طریق آثار دریافتی انتخاب کند و به دلیل افزایش متقاضیان این بخش زمان شرکت در مسابقه تا پنجم اردیبهشت ماه تمدید کرد.  

این بخش در محورهای شهر: ایمان، اخلاق، شهر:آگاهی عقلانیت، شهر: سلامتی، نشاط، شهروند: شناخت و بهره مندی از خدمات، شهر: احترام به حقوق دیگران و شهر: همراهی و مشارکت برگزار می شود و علاقه مندان می توانند آثار خود را با در نظر گرفتن مضامین فوق تا پنجم اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه این رویداد سینمایی ارسال کنند.

دانشجویان رشته های هنر و گرافیک می توانند در مسابقه طراحی پوستر این دوره جشنواره فیلم شهر شرکت کنند و هر شرکت کننده سه اثر را به این جشنواره ارائه کند و آثارشان باید در قطع 50 در 70 سانتی متر طراحی شده باشد.

متقاضیان می بایست آثار خود را به شکل فایل رایانه ای با فرمتjpg  با dpi 300 و در ابعاد 25 در 35 سانتی متر از طریق ایمیل  poster@urbanfilmfest.irارسال کنند.
چهارمین جشنواره  فیلم شهر در قالب بخش های مختلفی همچون "سینمای ایران" (فیلمهای بلند و کوتاه داستانی ، مستند و انیمیشن)، "از متن شهر"(طرح، ایده و فیلمنامه) ، "محله" ، "دانش آموزی" و "دانشجویی" و همچنین "سینمای جهان" اردیبهشت ماه سال جاری در تهران برپا می شود.
شرکت کنندگان در این مسابقه طراحی پوستر می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از جشنواره فیلم شهر و آشنایی با محوررهای این رویداد سینمایی به آدرس اینترنتی www.urbanfilmfest.irمراجعه کنند.


-احمد میراحسان پژوهشگر و مستند ساز با فیلم "من ساکن سفرم" که به موضوع بررسی زندگی در شهرهای تهران و لاهیجان اختصاص دارد، در جشنواره فیلم شهر حضور می‌یابد. 
 
میراحسان در مستند "من ساکن سفرم"  با موضوعیت بررسی زندگی در دو شهر تهران و لاهیجان، با  نگاهی به تهران از نظر آدمی که آنجا را مکانی برای بیان خود بوسیله فرهنگ قرار داده است و در پی ایجاد ارتباطی وسیعتر با این شهر بزرگ است و همچنین زندگی در لاهیجان به عنوان زادبومش و مکانی که ارتباطی نرم و نزدیک با  آدم های آن سامان دارد ، محور بصری خود قرار داده است.
 
مستند 52 دقیقه‌ای"من ساکن سفرم"  به صورت حرکت متوازی پیش می‌رود و لحظه‌هایی از تهران و لاهیجان را در کنار هم نشان می‌دهد.
عوامل این مستند پژوهشی که در مرحله تدوین قرار دارد، متشکل از فیلمبردار نادر معصومی، صدابردار محمد امید، تدوین حامد اریب و نویسنده و کارگردان و تدوین احمد میراحسان انجام داده‌اند.

چهارمین جشنواره فیلم شهر با رویکرد "شهری انسانی برای انسان شهری" در قالب بخش های رقابتی فیلم‌های سینمایی، کوتاه، مستند و انیمیشن از 24 تا 29 اردیبهشت ماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود. 
کد مطلب 1290046

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