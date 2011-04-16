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۲۸ فروردین ۱۳۹۰، ۰:۲۸

رئیس دانشگاه به مهر خبرداد:

ایجاد بزرگترین مرکز کامپیوتری دانشگاهی کشور در دانشگاه زابل

ایجاد بزرگترین مرکز کامپیوتری دانشگاهی کشور در دانشگاه زابل

رئیس دانشگاه زابل از ایجاد بزرگترین سایت کامپیوتری در دانشگاه زابل خبر داد و گفت: بزرگترین سایت کامپیوتری در میان سایر دانشگاه های کشور با هزار رایانه آنلاین در دانشگاه زابل قرار دارد که 18 ساعت از شبانه روز فعال است.

احمد قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: عملیات اجرایی پردیس جدید دانشگاه زابل نیز با مساحت 100 هزار مترمربع در  آغاز شد.

وی گفت: عملیات احداث پردیس جدید دانشگاه زابل از سال 85 آغاز و در سومین سفر استانی هیئت دولت و با حضور معاون آموزشی وزارت علوم افتتاح شد.

رئیس دانشگاه زابل به تعداد رشته هایی که در این پردیس دانشجو پذیرفته می شود، اشاره کرد و افزود: 92 رشته در پردیس جدید دانشگاه زابل دایر شده که از این میان دو رشته در مقطع دکتری، دو رشته در کاردانی و سایر رشته ها در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به 14 هزار دانشجو ارائه شده اند.

قنبری با بیان اینکه دانشگاه زابل یک دانشگاه جوان است که سال 87 از دانشگاه زاهدان مستقل شد، تاکید کرد: دانشگاه زابل امروز به تنهایی دارای 8 دانشکده است و دانشکده های علوم آب و خاک، مهندسی و دامپزشی در پردیس جدید واقع شده و دو دانشکده ادبیات و منابع طبیعی در سایت قدیم هستند که با پیش بینی های انجام شده تا سال آینده این دو دانشکده نیز به پردیس جدید منتقل می شوند.

کد مطلب 1290051

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