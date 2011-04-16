ایجاد بزرگترین مرکز کامپیوتری دانشگاهی کشور در دانشگاه زابل

احمد قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: عملیات اجرایی پردیس جدید دانشگاه زابل نیز با مساحت 100 هزار مترمربع در آغاز شد.

وی گفت: عملیات احداث پردیس جدید دانشگاه زابل از سال 85 آغاز و در سومین سفر استانی هیئت دولت و با حضور معاون آموزشی وزارت علوم افتتاح شد.

رئیس دانشگاه زابل به تعداد رشته هایی که در این پردیس دانشجو پذیرفته می شود، اشاره کرد و افزود: 92 رشته در پردیس جدید دانشگاه زابل دایر شده که از این میان دو رشته در مقطع دکتری، دو رشته در کاردانی و سایر رشته ها در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به 14 هزار دانشجو ارائه شده اند.

قنبری با بیان اینکه دانشگاه زابل یک دانشگاه جوان است که سال 87 از دانشگاه زاهدان مستقل شد، تاکید کرد: دانشگاه زابل امروز به تنهایی دارای 8 دانشکده است و دانشکده های علوم آب و خاک، مهندسی و دامپزشی در پردیس جدید واقع شده و دو دانشکده ادبیات و منابع طبیعی در سایت قدیم هستند که با پیش بینی های انجام شده تا سال آینده این دو دانشکده نیز به پردیس جدید منتقل می شوند.