رضا نگهبان در گفتگو با خبرنگار مهر در استان تهران، با اشاره به تبصره 7 این کمیسیون گفت: بر اساس این تبصره، مهندسان ناظر که مسئولیت نظارت بر ساختمان را بر عهده دارند، در صورت تخلف و کوتاهی در انجام وظایف، به مدت 6 ماه تا سه سال به لغو پروانه مهندسی محکوم می شوند.

وی با بیان اینکه بانک تخلفات مهندسان ناظر تهیه شده است، افزود : در این بانک، ساختمانهایی که هر یک از مهندسان ناظر مسئولیت نظارت بر ساخت آن را بر عهده دارند جمع آوری شده و از این طریق فعالیت و سوابق مهندسان کاملا روشن خواهد شد و در این صورت تخلفات آنها به طور کامل مشخص می شود.

70 مهندس ناظر متخلف معرفی شدند

این مسئول خاطر نشان کرد: در همین راستا در ماههای پایانی سال گذشته، 70 مهندس ناظرمتخلف معرفی شده اند.

وی با تأکید بر اینکه در صورت برخورد قاطع با تخلفات ساختمانی توسط مهندسان ناظر، شاهد تخلفات کمتری در این زمینه خواهیم بود، افزود: بر اساس بند "ب" تبصره ماده 7 ، حتی پرسنل شهرداری نیز باید در هنگام تخلف، برخورد لازم را داشته باشند.

مدیر کل امور اجرایی کمیسیونهای ماده 100 ادامه داد: چنانچه در این خصوص برخورد لازم حتی از سوی کارکنان عادی شهرداری صورت نگیرد، به بخش تخلفات کارکنان دولت معرفی می شوند که این بند از ابتدای سال 89 فعال شده است.

وی تصریح کرد: با فعال شدن این بند، از سال گذشته شاهد کاهش تخلف در سطح شهر تهران و همچنین اجرای آرا هستیم.

نگهبان افزود: شهرداران نواحی در خصوص آرای بر زمین مانده باید پاسخگو باشند، چراکه آرا به جای 22 منطقه در حال حاضر به 123 ناحیه تهران ارجاع می شود.