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۲۸ فروردین ۱۳۹۰، ۹:۲۱

کنعانی مقدم درگفتگو با مهر:

منشور اصولگرایان نیاز به بازنگری دارد / کمیته 3نفره در راستای جامعتین حرکت کند

منشور اصولگرایان نیاز به بازنگری دارد / کمیته 3نفره در راستای جامعتین حرکت کند

عضو شورای مرکزی حزب توسعه و عدالت تصریح کرد: نفس تدوین منشور اصولگرایان اقدامی مثبت و سازنده بود از این رو شاهد آن بودیم که اصولگرایان از این منشور حمایت کردند اما معتقدم برای اجرایی شدن آن باید منشور به روز شود تا جامعیت خود را به خوبی به منصه ظهور برساند.

حسین کنعانی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اصلاح در منشور اصولگرایی را لازم و ضروری دانست و گفت: البته با ساختار منشور هیچ مشکلی نداریم چرا که جامعتین در تدوین منشور اصولگرایان نقش مهم و بسزایی را ایفاء نمودند و حزب توسعه و عدالت نیز در انتخابات همواره با هماهنگی جامعتین وارد خواهد شد.

وی افزود: نفس منشور اصولگرایان اقدامی مثبت و سازنده بود از این رو شاهد آن بودیم که اصولگرایان از این منشور حمایت کردند. اما معتقدم برای اجرایی شدن آن باید منشور به روز شود تا جامعیت خود را به خوبی به منصه ظهور برساند.

این فعال سیاسی در ادامه محوریت جامعتین را رمز موفقیت در جریان اصولگرا دانست و تصریح کرد: روحانیت در وحدت اصولگرایان همواره کارساز بوده و خواهند بود، البته احزاب و تشکل های سیاسی نیز باید بر مشارکت حداکثری مردم متمرکز شوند و در زمان انتخابات برنامه ها و اهداف تشکل سیاسی متبوعشان را برای مشارکت حداکثری ارائه دهند.

عضو شورای مرکزی حزب توسعه و عدالت همچنین با اشاره به عملکرد کمیته سه نفره در جریان اصولگرا گفت:کمیته سه نفره باید درراستای جامعتین حرکت کند، زیرا اگر براین اساس فعالیت نکند موازی کاری ایجاد می شود. باید از انشعاب در جریان اصولگرا خودداری کرد.

به گزارش مهر ، منشور اصولگرایی از سوی جامعتین (جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) در پی جلسات متعدد نمایندگان این دو تشکل روحانی اصولگرا در دوازده بند و در جهت وحدت و همدلی اصولگرایان منتشر شد.

کد مطلب 1290076

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