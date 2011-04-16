88 هزار کیلوگرم فرآورده دامی غیربهداشتی در خراسان رضوی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جعفر عطارباشی ظهر شنبه، در جلسه مدیران این سازمان با اشاره به گسترش فعالیت های دامپزشکی استان در جهت جلوگیری از کشتار غیرمجاز دام و عرضه غیربهداشتی فرآورده های خام دامی افزود: در راستای ارتقای سلامت و بهداشت عمومی با همکاری دستگاه قضایی استان هزار و 157 پرونده تخلف در مراجع قضایی تشکیل و متخلفین در حوزه فرآورده های خام دامی تحت پیگرد قرار گرفته اند.

وی تعداد بازدیدهای بازرسان بهداشتی اداره کل دامپزشکی استان از مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی را بیش از 126 هزار مورد خواند و افزود: بسیاری از کشفیات در این حوزه از طریق تماس های مردمی صورت می گیرد که این مهم، حاکی از رشد فرهنگی آحاد جامعه در راستای ارتقای امنیت غذایی است.

وی از کلیه شهروندان و زائران خواست از خرید گوشت مرغ یا قطعات ران و سینه فاقد بسته بندی، گوشت قرمز فاقد مهر دامپزشکی، گوشت از پیش چرخ شده، آلایش مرغ بدون بسته‌ بندی و یا فرآورده ‌های خام دامی دارای بسته ‌بندی با برچسب مخدوش خودداری کنند.