دعوت سازمان ها ، احزاب و گروه هاي مختلف از آحاد ملت ايران براي شركت در راهپيمايي روز جهاني قدس

به گزارش سرويس سياسي "مهر"، قوه قضاييه، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان بسيج اساتيد دانشگاه ها و مراكز عالي و پژوهشي كشور، شوراي عالي استانها ، استانداري تهران ، با صدور بيانيه هاي جداگانه ضمن دعوت از ملت ايران براي شركت در راهپيمايي روز جهاني قدس روز حمايت از ملت مظلوم و ستمديده فلسطين ، روزاعلام انزجار از استكبار جهاني و صهيونيزم بين الملل و روز اتحاد مسلمانان در مقابله با ظلم و ستم رژيم غاصب و اشغالگر قدس است.
در اين اطلاعيه ها آمده است : ملت شريف و هميشه در صحنه ايران غيور مردان عرصه هاي عزت و مردانگي و شرف بار ديگر موسم تجديد عهد با پير و مردامان خميني كبير رسيد، آخرين جمعه ماه مبارك رمضان كه با درايت و الهامات غيبي احياگر تفكر ديني خميني عزيز روز جهاني قدس نام گذاري شد فرصتي براي همبستگي ملتهاي مستضعف جهان و اعلام انزجار از تروريست دولتي اسريل جنايت پيشه است .
مبارزات مستمر و پرفروغ ملت مظلوم فلسطين در برابر رژيم ددمنش صهيونيستي، با حمايت هاي همه جانبه ساير ملل مسلمان ثمر بخش خواهد بود و انشاءالله بزودي شاهد نابودي اين رژيم غاصب و در پي آن آزادي ملت مسلمان فلسطين از نيم قرن سلطه واستعمار اين غده سرطاني خواهيم بود و جشن نابودي دولت غاصب اسرائيل ،زيباترين نويد براي ملل مسلمان خواهد بود .
