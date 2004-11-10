دعوت سازمان ها ، احزاب و گروه هاي مختلف از آحاد ملت ايران براي شركت در راهپيمايي روز جهاني قدس

به گزارش سرويس سياسي "مهر"، قوه قضاييه، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان بسيج اساتيد دانشگاه ها و مراكز عالي و پژوهشي كشور، شوراي عالي استانها ، استانداري تهران ، با صدور بيانيه هاي جداگانه ضمن دعوت از ملت ايران براي شركت در راهپيمايي روز جهاني قدس روز حمايت از ملت مظلوم و ستمديده فلسطين ، روزاعلام انزجار از استكبار جهاني و صهيونيزم بين الملل و روز اتحاد مسلمانان در مقابله با ظلم و ستم رژيم غاصب و اشغالگر قدس است.

در اين اطلاعيه ها آمده است : ملت شريف و هميشه در صحنه ايران غيور مردان عرصه هاي عزت و مردانگي و شرف بار ديگر موسم تجديد عهد با پير و مردامان خميني كبير رسيد، آخرين جمعه ماه مبارك رمضان كه با درايت و الهامات غيبي احياگر تفكر ديني خميني عزيز روز جهاني قدس نام گذاري شد فرصتي براي همبستگي ملتهاي مستضعف جهان و اعلام انزجار از تروريست دولتي اسريل جنايت پيشه است .